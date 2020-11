Geen wedstrijden, dus bereidt Said Bouzambou zich in de sportschool voor op de Champions League

Niet in de zaal, maar in de sportschool bereidt zaalvoetballer Said Bouzambou uit Vlissingen zich voor op een van de belangrijkste wedstrijden in zijn carrière. Met zijn ploeg Hovocubo uit Hoorn moet hij over drie weken in het Noorse Trondheim in de Champions League aantreden. "Het minste wat ik kan doen, is topfit die wedstrijd ingaan", stelt Bouzambou.