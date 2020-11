Goedemorgen! Reorganisatie, aanrijding en ruzie

Emergis doet op dit moment onderzoek naar een mogelijke reorganisatie op de kind- en jeugdafdeling van de geestelijke gezondheidsinstelling in Kloetinge, heeft de zorginstelling aan Omroep Zeeland bevestigd. Er zou volgens bronnen binnen de organisatie sprake zijn van het verdwijnen van enkele tientallen fulltime banen, maar dat laatste wil Emergis op dit moment bevestigen noch ontkennen.

Mogelijk reorganisatie bij Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal nieuw geregistreerde besmettingen met het coronavirus lag de afgelopen periode in Zeeland opnieuw net onder de honderd. Het RIVM rapporteert 94 gevallen waarbij besmetting met het coronavirus met een test is vastgesteld. Veruit het grootste aantal nieuwe besmettingen is geregistreerd in de gemeente Terneuzen, namelijk 28 nieuwe besmettingen. De andere twee Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Sluis en Hulst, volgen met ieder vijftien nieuw geconstateerde besmettingen.

Aanrijding

Een 37-jarige man uit Vlissingen is gisteren midden op straat aangetroffen door een voorbijganger. De man was aangereden door een auto en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed door en heeft verderop de auto geparkeerd en is weggegaan. De politie heeft een deel van de zondag sporenonderzoek gedaan.

impressie stavoord6huis vakantiehuis (foto: Omroep Zeeland)

Sinds 2014 zamelt stichting Stavoord6huis geld in om een vakantiehuis voor mensen met een slechte levensverwachting te kunnen bouwen en eindelijk is het zover. Woensdag geeft burgemeester Ger van der Velde het startsein om te beginnen met de bouw op chaletpark Krabbenkreek in Sint-Annaland. Het idee is ontstaan aan de keukentafel nadat een aantal leden van de stichting mee hadden gedaan met de Alpe d'HuZes.

Verkeersruzie

Een 71-jarige man uit Oost-Souburg is dit weekend gewond geraakt bij een verkeersruzie opde Cittersweg bij Arnemuiden. Het slachtoffer kreeg het aan de stok met een 28-jarige man uit Vlissingen. Deze man is aangehouden. De verdachte schold de agenten uit en heeft ook onderweg naar het cellencomplex de politieauto onder gespuugd. De verdachte zit nog vast. Het slachtoffer en de agenten hebben aangifte gedaan.

Een weggetje in Veere (foto: Adrie Gideonse, Veere)

Het weer:

Opnieuw een zachte dag net vooral vanochtend brede opklaringen. Landinwaarts kan er wat nevel of mist hangen.

Vanmiddag wisselend bewolkt, maar ook zonnige perioden. De maximumtemperatuur ligt rond zestien graden.