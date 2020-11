Opnieuw twee scholen dicht vanwege coronabesmettingen

Katholieke basisschool De Nobelhorst in Hulst (foto: Google Maps)

De Neef begrijpt dat dit besluit ook gelijk het meest ingrijpende besluit is dat zij konden nemen. "Maar wel de beste keus als je als uitgangspunt de continuïteit en kwaliteit van onderwijs hebt", aldus De Neef. Dat terwijl het aantal coronabesmettingen op De Nobelhorst volgens haar minimaal is. De Neef: "Het is meer de randverschijnselen die het schoolproces eigenlijk de das om doen."

Luister hieronder naar het gesprek met Ellen de Neef over de sluiting van De Nobelhorst in Hulst:

Nobelhorst Hulst dicht

Bij De Nobelhorst is sprake van één besmetting die buiten de school is opgelopen. Een leraar is ziek, maar voor de rest heeft het virus die school nog niet betreden. De Sprienke in Goes kampt de afgelopen twee weken al met in totaal vier mensen positief geteste personen.

'Aard van het speciaal onderwijs'

Ook deze besmettingen zijn buiten de school opgelopen. "Door de aard van het speciaal onderwijs moeten medewerkers regelmatig nauw contact met leerlingen hebben. Derhalve moeten nu meerdere medewerkers de komende dagen in quarantaine", schrijft de school in een verklaring. In overleg met de GGD Zeeland heeft de school daarom besloten om komende week geen fysieke lessen te geven.

De Sprienke en De Nobelhorst zijn niet de eerste Zeeuwse scholen die gedwongen de deuren moeten sluiten. Vorige maand gingen De Wingerd in Goes en De Sterrenpracht in Axel al dicht vanwege coronabesmettingen. Vorige week was De Tweemaster in Goes een week gesloten nadat bij een leerling het virus was vastgesteld.

Zowel De Nobelhorst in Hulst als De Sprienke in Goes verwachten volgende week maandag weer open te gaan.

Lees ook: