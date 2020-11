Vlogster Claudia heeft een droom: actrice worden in Goede Tijden, Slechte Tijden

"Het zou gaaf zijn om op de set te staan van Goede Tijden, Slechte Tijden en mee te mogen doen", zegt Claudia direct op de vraag waar ze haar droomcarrière zou willen beginnen. Om dat te bereiken wil ze eerst als vlogster laten zien wat ze allemaal in huis heeft.

Claudia woont zelfstandig op een locatie voor mensen met een beperking van het Gors in Zierikzee. Ze maakt vlogs over haar leven, haar hobby knutselen en neemt de kijkers mee tijdens een middag winkelen in Middelburg. "Het is heel erg leuk om de mensen te laten zien: dit ben ik. Het is echt mijn passie! En ik wil nog een keer een vlog maken over het zelfstandig wonen."

Vorig jaar was ze ook genomineerd. Toen als 'Beste nieuwkomer'. Helaas bleef het toen bij een nominatie. Dit jaar hoopt Claudia op meer. "Ik plaats heel veel filmpjes en foto's en het voelt een beetje gek dat ik daarvoor genomineerd ben. Maar het is ook heel leuk. Ik ben er heel erg blij mee en ik hoop dat ik de beste van de wereld word."

De Instagrampagina van Claudia: @claudiahillebrand1993 (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar kon ze de bekendmaking en uitreiking van de Special Media Awards, met rode loper, in Hilversum bijwonen. Dit jaar gooit de coronasituatie roet in het eten en volgt ze de uitslag via een video-verbinding. De uitreiking is morgenavond. Toch maakt dat het niet minder spannend. "We gaan gewoon kijken en heel erg hard duimen. Als ik win dan ga ik een gat in de lucht springen want dan ben ik zo blij!"