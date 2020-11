Kloosterboer investeert dit jaar honderd miljoen euro en het einde is nog niet in zicht

De vrachtwagens rijden af en aan op de nieuwe containerterminal in Vlissingen. Op het nieuwe deel kunnen 1.020 koelcontainers geplaatst worden. Die ruimte kan Kloosterboer, dat gespecialiseerd is in de overslag van koel- en vriesproducten, goed gebruiken want het is druk volgens Paauwe: "Corona heeft nog weinig invloed op onze sector. Voedsel is natuurlijk iets wat gewoon nodig blijft dus onze klanten blijven druk. En omdat ze ons weten te vinden hebben wij ook veel werk."

Automatiseren

Om klaar te zijn voor de toekomst moest er iets gebeuren bij Kloosterboer volgens de directeur. "We waren een redelijk traditioneel bedrijf. Er moest veel door mensen gedaan worden en veel dingen waren arbeidsintensief. We hebben nu een heleboel geautomatiseerd en efficiënter gemaakt waardoor we klaar zijn voor de toekomst. Het scheelt ook tijd en geld voor onze klanten als wij ze sneller kunnen helpen en meer kunnen omzetten."

Een automatische kraan van Kloosterboer waarmee containers kunnen worden verplaatst (foto: Omroep Zeeland)

Grote projecten zoals de containerterminal kosten veel geld. Kloosterboer investeerde nooit eerder zoveel als dit jaar zegt Paauwe. "Dit hier in Vlissingen koste ongeveer dertig miljoen, maar we hebben ook twee projecten in Frankrijk lopen en nog een nieuw koelhuis in Rotterdam dat we aan het bouwen zijn. Alles bij elkaar gaat het om ongeveer honderd miljoen euro. Om vooruit te komen zijn dit soort investeringen nodig en omdat het goed gaat durven we het aan."

Ambitieus

Je zou verwachten dat een bedrijf een tijdje moet bijkomen van investeringen als deze, maar volgens Paauwe kijkt zijn bedrijf alweer naar de toekomst. "We hebben veel ambities. Zo willen we binnen een jaar zelfrijdende trucks hier op het terrein hebben. Die worden dan aangestuurd door het computersysteem dat we al hebben liggen. Daarnaast willen we de kade uitbreiden zodat we bij dieper water kunnen komen en grotere schepen kunnen ontvangen. Dat betekent meer business en vraagt dus nog de nodige investeringen in de toekomst."

Het werk van Hoxha is de afgelopen tijd drastisch veranderd bij Kloosterboer (foto: Omroep Zeeland)

Het werk op de containerterminal is ook flink veranderd door de automatisering. Veel medewerkers die in het verleden op kranen zaten en containers op en af vrachtwagens zetten, zitten nu binnen achter een paar grote computerschermen, zoals Hoxha.

In het verleden zat hij buiten in een kraan maar nu controleert hij de automatische kranen via zes grote schermen en kan hij ingrijpen als er iets fout dreigt te gaan. "Ik heb meer dan tien jaar buiten op een machine gezeten dus het was wel even wennen toen ik naar binnen ging. Het bevalt me wel goed. Je blijft feeling houden met de containers en het is belangrijk werk want het gaat natuurlijk om hele dure installaties die je in de gaten moet houden en bijsturen."

Banenverlies

Ondanks de automatisering zijn er geen banen verloren gegaan bij Kloosterboer zegt Paauwe: "We hadden al vacatures open staan vóór de veranderingen en dat is nu nog steeds zo. We groeien eigenlijk gelijkmatig dus er zijn bijna constant banen beschikbaar."