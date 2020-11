Afname Zeeuwse ziekenhuispatiënten, meer patiënten uit Randstad

Coronapatiënt in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Zorgsaam)

In totaal verplegen de Zeeuwse ziekenhuizen nu veertig patiënten. Dat zijn minder patiënten dan vorige week, toen er in Zeeland 55 coronapatiënten in het ziekenhuis lagen.

Ook tijdens de eerste golf lagen er ongeveer veertig patiënten met een ernstige corona-longinfectie in de Zeeuwse ziekenhuizen.

Enkele overlijdens

In ziekenhuis Adrz zijn sinds zes november vier patiënten overleden. Het merendeel van de patiënten wordt ontslagen en gaat terug naar huis, naar een verpleeghuis of naar een revalidatiekliniek.

Veel patiënten uit de Randstad in Adrz

In het ziekenhuis in Goes zijn momenteel een recordaantal van 27 patiënten uit de Randstad opgenomen. Een teken dat ziekenhuizen in de door corona zwaar getroffen regio overbelast zijn. Vijfentwintig patiënten komen uit Zuid-Holland, een patiënt uit Noord-Holland, van één patiënt is de regio van herkomst onbekend.

In ziekenhuis ZorgSaam zijn vijf patiënten uit andere regio's van Nederland opgenomen. Dat is minder dan vorige week, toen er nog negen patiënten van buiten werden verpleegd.

Vijftien patiënten op de IC

Van alle veertig ziekenhuispatiënten liggen momenteel vijftien mensen op de intensive care. Dat is een lichte toename in vergelijking met vorige week en een recordaantal sinds eind september, toen er nog drie mensen op de ic werden behandeld.

Tijdens het hoogtepunt van de eerste besmettingsgolf, eind maart en begin april, lagen er rond de twintig coronapatiënten op de IC. De helft van de patiënten werd toen behandeld op de ic. Nu is dat veel minder en ligt die verhouding op ongeveer een derde.

