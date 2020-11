Zeeuwse Milieufederatie stoort zich aan onnodig brandende lichten bij bedrijven

Nederland is 's nachts een van de meest verlichte landen in West-Europa. En al is het door al die lampen misschien gezelliger of mogelijk veiliger; te veel licht verstoort onze biologische klok. Te weinig slapen kan leiden tot stress, hart- en vaatziekten en obesitas. Ook dieren hebben last van lichtvervuiling, het zorgt onder meer voor navigatieproblemen bij vogels.

Het moet anders

Uit de steekproef onder bedrijven in de gemeenten Goes, Terneuzen en Middelburg blijkt dat bijna vijftig procent de binnenverlichting 's nachts aan had en ruim dertig procent de buitenverlichting. Bij twaalf procent was er zowel binnen als buiten licht aan. De ZMf gaat nu in gesprek met de bedrijven om te kijken of het anders kan.

Sensoren

Een van de aanbevelingen is het gebruik van sensoren. "Vaak is veiligheid het argument om het licht te laten branden. Maar je kunt in plaats daarvan bewegingssensoren gebruiken. Die werken niet alleen afschrikwekkend, ze verbruiken ook minder energie", zegt woordvoerder Josephine Pawsey.

Lichthinder werkt verstorend op het bioritme van mensen (foto: Omroep Zeeland)

Bij lichtontwerpbedrijf LuxImprove in Kruiningen beamen ze de conclusies van de ZMf. Het bedrijf werkt met de nieuwste technieken die verlichting op afstand kunnen regelen. "Voor de veiligheid hoeft het licht in een bedrijf niet volop aan, bewegingssensoren werken daarbij prima. Toch blijft er wel wat licht aan, want als het gaat om de noodverlichting zijn er strenge eisen. Maar zeker bij de buitenverlichting, bij de presentatie van een pand, proberen we zo veel mogelijk 'strooilicht' te voorkomen", zegt lichtontwerper Jeroen Bulten.

'Wel goed verlicht maar niet verblind'

Een voorbeeld is het door hen gerealiseerde lichtplan voor een autodealer in Goes. Hier brandt de buitenverlichting tot elf uur 's avonds, maar er is goed over nagedacht wat precies belicht wordt. "Door een rij-verlichting te maken met dunne lenzen is de showroom aan de buitenkant perfect aangelicht en niet de omgeving ervan. Ook de lantaarnpalen op het parkeerterrein zijn aangepast. Het object is goed verlicht, maar je wordt niet verblind", zegt directeur Richard van de Vrie.

Minder energieverbruik

Autoverkoper Peter de Jonge is blij met het lichtplan, zeker omdat de ledlampen veel minder energie verbruiken dan voorheen. "Er is voldoende licht voor de beveiliging en het pand en het product worden nu gezien, maar niet de lampen zelf. Het is eigenlijk een onopvallende maar tevens opvallende verschijning."

Autobedrijf De Jonge in Goes voert 's avonds minieme buitenverlichting. Na elven gaat deze uit (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen bedrijven zorgen voor lichtvervuiling, ook de lichten aan de windmolens en kassen vallen 's nachts op. Gaat de ZMf die ook benaderen? Josephine Pawsey: "Misschien op de lange termijn dat we daar iets in kunnen betekenen, nu eerst de winkels en bedrijven, want hier is snel winst te behalen volgens ons."

Mag het licht uit

De ZMf hoopt ook dat gemeenten kritisch kijken naar lichtgebruik van bedrijven. "Je zou nieuwe bedrijven die zich vestigen kunnen verplichten een lichtplan op te stellen, zodat heel duidelijk is wanneer het licht uitgaat." Inmiddels heeft de ZMf een meldpunt voor lichthinder ingesteld; wie last heeft kan dit melden op www.maghetlichtuit.nl.