Opnieuw iets minder nieuwe coronabesmettingen, maar einde is nog niet in zicht

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Opnieuw werden de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. In Sluis en Terneuzen kwamen er dertien nieuwe gevallen bij in de registratie van het RIVM. Hulst volgt met twaalf nieuw geregistreerde besmettingen.

In de gemeente Tholen zijn elf nieuwe besmettingen geregistreerd. In Middelburg zijn het er tien. In de gemeente Goes werden er zeven nieuwe besmettingen geconstateerd. In Vlissingen werden vier besmettingen gemeld.

In de gemeenten Borsele, Schouwen-Duiveland en Veere werden drie nieuwe gevallen geregistreerd. In Kapelle gaat het om twee nieuwe besmettingen en in de gemeente Reimerswaal gaat het om één nieuwe besmetting. Het RIVM heeft in de gemeente Noord-Beveland geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Geen ziekenhuisopnames of sterfgevallen

Het gaat om cijfers uit de dagelijkse rapportage van het RIVM, over besmettingen die geregistreerd zijn tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen. Het RIVM meldt in deze periode geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen van patiënten met ernstige coronagerelateerde klachten in onze provincie.

Om de regionale spreiding beter in beeld te brengen geven wij in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen, de zogenoemde voortschrijdende week, van vier regio's weer. Daardoor voorkom je bovendien dat je kijkt naar dagelijkse fluctuaties.

Het verschil tussen de regio Zeeuws-Vlaanderen en de andere regio's is onverminderd groot, al is ook daar een lichte daling te bespeuren. Om de regio's beter met elkaar te vergelijken, is in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen afgezet tegen het aantal inwoners.

Risiconiveau 'zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Zeeuws-Vlaanderen ondanks die lichte daling nog altijd boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' zit. Daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd hoger zijn dan 250 per 100.000 inwoners.

Het Zeeuwse gemiddelde zit nog altijd tussen de drempelwaarden voor 'zeer ernstig' en 'ernstig' in. Officieel geldt op dit moment voor de veiligheidsregio Zeeland het risiconiveau 'ernstig'. Daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd hoger zijn dan 150 per 100.000 inwoners. De regio's Bevelanden en Walcheren zijn nu allebei onder die drempelwaarde gedaald.

Einde nog niet in zicht

Het doel van het overheidsbeleid is om het aantal nieuwe besmettingen verder omlaag te brengen, naar 35 nieuwe besmettingen in een week tijd per 100.000 inwoners. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen op dit moment overal in Zeeland lijkt te dalen, is dat beoogde doel op dit moment voor geen van de Zeeuwse regio's in zicht. Om die lage besmettingsraad te bereiken moet het aantal nieuwe besmettingen de komende tijd nog flink omlaag.

Eerder vandaag kwamen de Zeeuwse ziekenhuizen nog met goed nieuws. Het aantal patiënten met ernstige coronaklachten uit Zeeland is namelijk flink afgenomen ten opzichte van vorige week. Het gaat nu om achttien patiënten uit Zeeland, laten de ziekenhuizen weten. Vorige week waren het er nog dertig.

