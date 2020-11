Connexxion moet door corona slimmer gaan rijden: 'Het wordt nooit meer zoals het was'

Bus van Connexxion (foto: Connexxion)

Landelijk wordt in januari de dienstregeling van alle openbaar vervoersbedrijven versoberd. In Zeeland wordt die versobering in ieder geval een maand uitgesteld. "Wat wij zien is dat met name het scholierenvervoer een belangrijke doelgroep is in Zeeland die wij goed willen bedienen", aldus Dwars. Connexxion zit daarom om de tafel met provincie, gemeenten en scholen om te overleggen hoe de dienstregeling in Zeeland het best afgeschaald kan worden.

Slimmer rijden

Dat betekent overigens ook niet gelijk dat er minder bussen moeten rijden. "Misschien moeten we de frequentie wel in stand houden, maar op een slimmere manier gaan rijden. Bijvoorbeeld met een kleinere bus", denkt de regiodirecteur. Al moet er volgens Dwars niet alleen gekeken worden naar het in stand houden van de dienstregeling tijdens de coronacrisis, ook naar wat er daarna moet gebeuren. "Het zal nooit meer zo worden als het was", aldus Dwars.

We hebben gelukkig verstandige mensen in Zeeland wonen." Ben Dwars, regiodirecteur Connexxion

Connexxion verwacht dat ook na de coronacrisis mensen veel meer thuis gaan werken. "Wij denken dat het reisgedrag van forenzen structureel gaat veranderen", legt Dwars uit. Daarnaast verwacht hij dat scholieren ook na de coronacrisis veel vaker digitaal les gaan geven.

De afgelopen maanden kwamen er - vooral van buiten Zeeland - veel voorbeelden van onbegrip en agressie richting buschauffeurs in het nieuws van mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden en bijvoorbeeld weigerden een mondkapje op te zetten. In Zeeland viel het mee met de misdragingen van reizigers. "We hebben gelukkig verstandige mensen in Zeeland wonen", legt Dwars uit. Wel merkte de vervoersmaatschappij dat er vaker zwart werd gereden.

Zitten er in mijn bus mensen die zich niet aan de regels houden, ga ik geen politieagentje spelen. Daar ben ik geen buschauffeur voor geworden." Buschauffeur John Dekker

Buschauffeur John Dekker weet wel hoe dat komt: doordat de voordeur dicht bleef en iedereen door de achterdeur moest in- en uitstappen. "Dan hebben we eigenlijk geen controle", aldus Dekker. Hij is dan ook blij dat sinds een week de voordeur gewoon weer open gaat.

Politieagentje spelen

Dekker heeft de afgelopen maanden eigenlijk geen nare situaties meegemaakt op de bus: "Maar zitten er in mijn bus mensen die zich niet aan de regels houden, ga ik geen politieagentje spelen. Daar ben ik geen buschauffeur voor geworden."

Dekker is nu bijna vijf jaar buschauffeur in Zeeland en hij verwacht dat werk ook voorlopig nog wel te doen. Bang voor de toekomst is hij in ieder geval niet, ook niet nu er wordt gesproken over het versoberen van de dienstregeling. "Ik heb gelukkig heel wat collega's die binnenkort met pensioen gaan en buschauffeurs zullen er altijd moeten zijn", aldus Dekker.

