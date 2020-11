Advies Staatsbosheer: wandel in eigen omgeving

Zo waren er wandelaars die buiten de paden liepen, met teveel op elkaar ondanks de corona afspraken van anderhalve meter, honden die los liepen en mountainbikers die overal rondreden. En ook drukte op de parkeerplaatsen.

Op tenen getrapt

Maar wat Marijke Lieman van Staatsbosbeheer ook opviel was dat mensen enorm snel op hun tenen waren getrapt wanneer ze op hun gedrag werden gewezen. "Mensen hebben in deze tijd een heel kort lontje, dat is gewoon niet leuk meer." Voor haar reden afgelopen weekend de natuurgebieden te mijden. "Ik had daar gewoon geen zin in".

In de eigen buurt

Staatsbosbeheer adviseert wandelaars in de weekenden en vakanties in eigen buurt de natuur in te trekken en niet massaal naar bijvoorbeeld de Kop van Schouwen te komen. Het afgelopen weekend was het daar volgens boswachters veel te druk.