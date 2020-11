Bizarium niet alleen een museum vol bizarre uitvindingen, maar vooral een 'museum van falen'

Het museum bevat allemaal replica's van uitvindingen die ooit met of zonder succes zijn bedacht. Van een zeefiets tot het Ei van Columbus dat in 1893 op de Wereldtentoonstelling van Chicago liet zien hoe simpel het is om een motor te maken op wisselstroom.

'Allemaal uitvinders'

Toch hoef je echt niet het Ei van Columbus uit te vinden om een uitvinder te zijn. Volgens De Jonghe schuilt er in iedereen een uitvinder: "We proberen allemaal ons leven zo goed mogelijk in te richten en te verbeteren, dus eigenlijk zijn we allemaal uitvinders."

Het 'Ei van Columbus' dat in 1893 te zien was op de Wereldtentoonstelling van Chicago (foto: Omroep Zeeland)

Het is momenteel nog niet mogelijk om het Bizarium te bezoeken, omdat het museum door de coronacrisis gesloten is en bovendien grondig wordt gerenoveerd. De verwachting is dat de deuren in maart 2021 weer worden geopend voor het publiek.