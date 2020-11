Zeeuwse in Oostenrijk ziet de bui al hangen; 'Die scholen gaan straks dicht'

Evelien met haar gezin, afgelopen zomer (foto: Evelien)

Dat betekent dat ze straks weer thuis zit met haar kind, maar dit keer is ze er beter op voorbereid. "Ik heb al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo heb ik al heel veel knutselpapier en zo in huis gehaald. Want nu mogen we nog naar de winkels. Ik ben er dus op voorbereid", lacht ze.

'Ver weg van Wenen'

Niet alleen het coronavirus beheerst in Oostenrijk het nieuws, het gaat er uiteraard ook over de aanslag die het land vorige week heeft opgeschrikt. Toch is dat ook voor Thielen ver weg. "Om te eerlijk te zijn: merk je er hier weinig van. Tirol is ver weg van Wenen."

Dat neemt niet weg dat ze ontzettend van de aanslag is geschrokken. Maar in het dagelijkse leven verandert er weinig. "Je leest het in de kranten, je hoort het op de radio en je ziet het op tv, maar dat is ongeveer hetzelfde als in Nederland, denk ik. Wat je wel merkt is het luiden van alle kerkklokken tegelijk toen onlangs een minuut stilte werd gehouden voor de slachtoffers."

Overschaduwd

Zelfs in de Oostenrijkse media werd de nasleep van de aanslag in het nieuws overschaduwd door ander groot wereldnieuws. "Er was hier meer aandacht voor de verkiezingen in Amerika."

Evelien Thielen tijdens haar dagelijkse wandeling in de Oostenrijkse bergen (foto: Evelien Thielen)

In Oostenrijk is nu een gedeeltelijke lockdown van kracht, maar daarvan merkt Thielen weinig. "Wat ik nog het meeste ervan merk is dat de bergliften zijn uitgezet. Dus als je de berg op wil dan moet je lopen."

Noodgedwongen te voet

Toch gaat ze zelf nog regelmatig de berg op, noodgedwongen te voet. "Ik doe dat bijna dagelijks. Ik ben er vanmorgen nog bijna tweeëneenhalf uur geweest. Heerlijk! Het is nu zulk mooi weer, daar wil nog zo veel mogelijk van genieten nu het nog kan."

Evelien Thielen moet noodgedwongen te voet de in de Oostenrijkse bergen op (foto: Evelien Thielen)

Desondanks was het wel een stuk makkelijker toen de liften nog in gebruik waren. "Je bent lopend wel iets langer onderweg en je wordt er ook moe van. Je loopt echt te zweten, ondanks dat het hier rond het vriespunt is."