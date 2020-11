Goes raadslid staat achtste op kieslijst SGP voor de Tweede Kamer

Tweede Kamer in Den Haag (foto: ANP)

Lukasse zegt 'zeer vereerd' te zijn met die positie. Toch is de kans dat hij in de kamer komt is klein, volgens de prognoses maakt de SGP op dit moment kans op drie zetels. Daar is hij zelf naar eigen zeggen niet rouwig om. "Ik ben er heel blij mee, met die positie op de lijst."

Voorkeursstemmen

Hij gaat dan ook niet proberen om via voorkeursstemmen alsnog in de Kamer te belanden. "Ik heb eerder ook al aangegeven dat ik niet persoonlijk campagne ga voeren, maar ik ga wel heel hard mijn best doen om campagne te voeren voor de partij. Zo hopen we door onze gezamenlijke inzet een vierde zetel te behalen."

Mocht hij door een speling van het lot tóch in de Kamer belanden dan heeft hij al duidelijk voor ogen waar hij zich op zou richten. "Mijn speerpunten zouden vooral gerelateerd zijn aan mijn dagelijks werk in het onderwijs. Verder zou ik me willen inzetten voor de regio, voor het goed in beeld brengen wat er in de regio speelt, zoals bereikbaarheid en mobiliteit."

'Met enthousiasme'

Daarnaast zou hij zijn ervaring als lid van de gemeenteraad inzetten. "Ik zou me ook richten op thema's die voor gemeenten spelen, die niet zo bekend zijn in Den Haag." Hij acht de kans klein dat het zover komt. "Maar mocht het toch zover komen dan zou ik me er graag en met enthousiasme voor inzetten."