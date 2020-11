Vuurwerkverkopers verrast door dreigend verbod: 'Ik heb al 130.000 euro aan vuurwerk liggen'

De winkel van Carlo Rotte in Meliskerke staat al vol met dummy's van vuurwerkpijlen en pakketten. Hij heeft duizenden folders klaar liggen en de afgelopen weken zijn de bunkers voor de opslag gecontroleerd en goedgekeurd. "Ik heb nu al duizenden euro's onkosten gemaakt en de eerste onlinebestellingen zijn al binnen." Voor Rotte viel het nieuws van een vuurwerkverbod dan ook rauw op zijn dak. "Zeker het moment, want dit is veels te laat. Alles is al geregeld."

Ook vuurwerkverkoper Peter Traas uit 's-Gravenpolder is ontdaan door het moment. In zijn vuurwerkbunkers ligt al voor 130.000 euro aan vuurwerk en de folders zijn de deur al uit. "Het vuurwerk wat bij oud en nieuw zou worden afgestoken is deels al in Nederland, zoals bij mij. Maar er zijn nu ook tientallen schepen onderweg naar Nederland met ons vuurwerk. Straks zitten we in heel Nederland met tonnen opslag. Waar moeten we hiermee naartoe?"

De dummy's zijn afgelopen week in de winkel gezet (foto: Omroep Zeeland)

5 slachtoffers op SEH tijdens jaarwisseling 2020

Volgens een onderzoek van Veiligheid.nl belandden afgelopen jaarwisseling vijf Zeeuwen op de Spoedeisende Eerste Hulp door vuurwerk. Een onbekend aantal moest langs bij een huisartsenpost voor verwondingen door vuurwerk. Volgens Carlo Rotte staat het aantal in schril contrast met de schade voor de branche.

Rotte heeft al meerdere berichten binnen dat vooral jongeren naar buurlanden willen uitwijken voor vuurwerk. "Regel het dan Europees, dan zitten we tenminste op één lijn." De vuurwerkverkoper uit Meliskerke snapt ook niet waarom premier Rutte tijdens de persconferentie zei wel normaal kerst te willen vieren, maar oud en nieuw op de schop wil gooien.

"Ik maak me juist nu extra zorgen over de jeugd. Alles wordt in coronatijd van ze afgepakt. Nu ook het vuurwerk. Ik verwacht op deze manier een rellerige sfeer tijdens de jaarwisseling."

Politie en zorg

Het initiatief van de het verbod komt van burgemeesters en bestuurders in verband met de coronacrisis. Ook de politiebond en de zorgsector riepen het kabinet op tot een verbod. Volgens Haagse bronnen komt het kabinet spoedig met het nieuws naar buiten.