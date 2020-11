Goedemorgen! Verbolgen over vuurwerkverbod en op zoek naar geld voor studenten

Vuurwerkverkopers verbolgen over aanstaande verbod (foto: Henk Noevers)

De overheid wil dit jaar vuurwerk volledig verbieden, omdat de door het coronavirus overbelast zorg wat meer ademruimte te geven. Doordat de zorg al enorm onder druk staat door het coronavirus, kunnen de verpleegkundigen en artsen die extra patiënten er niet bij hebben, is de gedachte.

Slechts enkele vuurwerkslachtoffers op eerste hulp

Maar voor Zeeland gaat dat volgens de vuurwerkverkopers niet op. In onze provincie belanden ieder jaar slechts enkele vuurwerkslachtoffers op de eerste hulp, zeggen ze.

De 'Tholensteen' in Stavenisse toont de stroomgaten die in 1953 ontstonden in de dijken van Sint Philipsland en Tholen bij de Watersnoodramp (foto: Gemeente Tholen)

Verder is er aandacht voor de Tholensteen, die in Stavenisse is onthuld. Op de steen wordt herdacht op welke plekken op het eiland Tholen de stroomgaten zaten die in 1953 tijdens de Watersnoodramp in de dijken van Sint Philipsland en Tholen ontstonden.

Geld voor internationale studenten

En er wordt naarstig gezocht naar geld voor internationale studenten. Onder de buitenlandse studenten aan het University College Roosevelt (UCR) zijn er namelijk ieder jaar een paar die een beurs krijgen om in Middelburg te kunnen blijven studeren.

UCR-studenten in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Die beurs bestaat uit een lening van de stichting Friends of UCR, maar die stichting heeft het dit jaar zwaar. Veel fundraisers (inzamelingsacties) zijn afgelast vanwege corona. Daarom zoekt de stichting naar creatieve manieren om toch geld binnen te halen.

Zeeschuim tussen de palen op het strand van Domburg (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn uit Kloetinge)

Het weer

De ochtend begint met nevel of mistbanken, die snel oplossen. De zon zal daarna af en te verschijnen. Toch ontstaat er in de ochtend veel bewolking en valt er af en te wat regen. In de loop van de middag wordt het weer droog met nu en dan wat zon bij 15 graden. Het waait zwak tot matig uit het zuidwesten.