Sluis pakt uit met kerst en komt met verlichte wandelroute

Vorig jaar had Sluis een verlichte trein in de kerstperiode (foto: Nienke Malipaard)

"Het is voor iedereen een bizarre tijd, vandaar dat we dit jaar extra uitpakken", laat Josephien Bakker van de vereniging weten. "Er is weinig mogelijk vanwege corona. Dit jaar komt er bijvoorbeeld geen schaatsbaan. We wilden wel een alternatief bieden. Een wandelroute kan natuurlijk prima in coronatijd."

Het is dus volgens Bakker niet bedoeld om het 'funshoppen' te stimuleren in de stad. Dat wordt namelijk afgeraden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Funshoppen is niet het enige wat Sluis heeft te bieden. De wandelroute kan je doen met het gezin en is ook leuk voor kinderen. Lokaal kopen kan nog wel voor de dagelijkse boodschappen. Binnen de mogelijkheden die er zijn, kan de route dus gewoon."

Volgende week begint de opbouw. Er zijn grote verlichte dieren, waaronder een zingende kerstbeer, maar ook het Belfort wordt verlicht. Na de opbouw komt de route online.