Paaltjes markeren stroomgaten Watersnoodramp op Tholen

Onthulling Tholensteen in Stavenisse door initiatiefnemer Koos Hage en burgemeester Ger van de Velde-de Wilde (foto: Gemeente Tholen)

Zo zijn eind september alle stroomgaten, die in 1953 tijdens de Watersnoodramp in de dijken van Sint Philipsland (vier) en Tholen (negen) ontstonden, gemarkeerd met een basalt stroomgatpaaltje, boven op de dijk. Die stroomgaten ontstonden in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 en schuurden zo diep uit dat het zoute zeewater dag en nacht de polders in- en uitstroomde.

Op de Tholensteen, een stroomgatensteen, staat de kaart van de gemeente Tholen ten tijde van 1953. Je ziet wanneer de gaten in de dijken weer gedicht werden en de polders weer droog kwamen te staan.

Koos Hage maakte de Watersnoodramp mee op Tholen en nam het initiatief om de paaltjes te plaatsen en ontwierp de Tholensteen. "Het is mooi voor het overzicht. Je ziet in één oogopslag waar alle paaltjes staan." Hij vindt het fijn dat de Watersnoodramp zo meer zichtbaar wordt op het eiland. "Zonder dit zal het niet helemaal vergeten worden, maar het wordt door die paaltjes 'lijfelijk'. Als je zo'n paaltje ziet word je er toch weer even aan herinnerd wat er hier in 1953 heeft plaatsgevonden."

Tholensteen laat stroomgaten Watersnoodramp zien (foto: Gemeente Tholen)

Hage onthulde gistermiddag de Tholensteen samen met burgemeester Ger van de Velde-de Wilde en voorzitter van Stichting Actief Stavenisse Flip de Rijke. Hij deed de aanvraag om de steen in Stavenisse te plaatsen. De Tholensteen ligt schuin tegenover het oude raadhuis, nu het Watersnoodhuis. Daar zat Hage voor de Ramp op de kleuterschool. Een mooiere plek voor de steen had hij niet kunnen bedenken. "Ik had het niet durven voorstellen, maar hij ligt er."