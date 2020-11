Gezocht: weldoeners om buitenlandse studenten op de UCR te houden

De stichting Friends of UCR heeft dit jaar zeven beurzen uitgedeeld maar het geld daarvoor moest grotendeels uit de reserves komen, volgens Marieke van der Laar van de onderwijsinstelling. "We organiseren ieder jaar een groot diner in het oude stadhuis van Middelburg. Daar worden door bedrijven gedoneerde spullen geveild en dat leverde vorig jaar bijvoorbeeld 45.000 euro op. Dat geld missen we dit jaar omdat het diner niet door kan gaan vanwege corona. Andere activiteiten staan op een laag pitje dus daar maken we ons wel zorgen over. We zouden het verschrikkelijk vinden als we geen studenten meer kunnen steunen."

Niet stoppen met studeren

De beurs is belangrijk voor studenten die vanwege financiële redenen na het eerste jaar moeten stoppen. Zo kon de Turkse Fer Azar dankzij de beurs blijven studeren. "Ik was van plan een jaar te gaan werken om geld te verdienen zodat ik volgend jaar weer verder kan studeren aan de UCR. Deze beurs zorgt ervoor dat ik door kan gaan en ik wil graag verder in de academische wereld dus dit is voor mij echt een eerste stap naar mijn toekomst."

Ontstaan Friends of UCR

Het idee voor Friends of UCR ontstond toen in 2007 de eerste lichting studenten afstudeerde. Hein van Ameijden, directeur van Damen Schelde Naval Shipbuilding, werd geraakt door een speech van een Tsjechische student. "Die jongen mocht een speech geven omdat hij de beste in zijn jaar was. Hij moest stoppen met zijn studie vanwege geldgebrek. Toen hebben wij als bedrijf hem gesteund met een renteloze lening. Dat initiatief wordt nu steeds breder gedragen. We willen ook laten zien dat dit geen opleiding voor de elite is want dat zijn deze studenten echt niet. Het is voor ons ook een manier om te steunen dat er academisch onderwijs bestaat in Zeeland, zodat de provincie niet enkel leeft door toerisme en industrie maar ook in onderwijs kan uitblinken."

De Turkse student Fer Azar kreeg een beurs van Friends of UCR (foto: Omroep Zeeland)

De beurs die de studenten kunnen krijgen is voor tweedejaars studenten aan de UCR en is gebaseerd op het 'need and merit'-principe. Dat betekent dat de stichting kijkt naar de financiële situatie van de student en naar het gemiddelde van de cijferlijst van het eerste jaar.

Van der Laar: "We vragen dus ook de inkomens van de ouders op als bewijs. Daarnaast hebben we hun studieresultaten uit het eerste jaar dus we weten hoe serieus ze zijn en of ze het dus verdienen. De beurs is sowieso een lening die ze na vijf jaar moeten gaan terugbetalen als ze bijvoorbeeld een goede baan hebben. We zijn daar wel flexibel in. Als iemand na vijf jaar nog studeert verlenen we uitstel."

Alternatieve acties

Om de beurs te blijven verstrekken is de stichting druk bezig met het bedenken van alternatieve acties om toch wat geld in het laatje te krijgen. "We hebben onze vaste donateurs chocolaatjes gegeven om onze waardering te tonen. Maar we gaan ook acties houden met digitale betaalverzoeken en doneeracties waar iedereen aan mee kan doen. Op die manier hopen we toch nog wat inkomsten te genereren."