Frank Deij voorgedragen als nieuwe wethouder Terneuzen

Frank Deij is voorgedragen als nieuwe wethouder van Terneuzen (foto: TOP/Gemeentebelangen)

Frank Deij was van 2014 tot 2018 al wethouder in Terneuzen. De vraag kwam dan ook niet onverwacht. Wel was hij liever onder andere omstandigheden gevraagd. "Iemand opvolgen die in deze situatie is weggegaan, is niet de meest plezierige omstandigheid", laat hij weten.

Uiteindelijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan en stemde Deij in. "Ik zit al jaren in de politiek en heb een verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast heb ik al eens op die plek gezeten en hoef ik niet à la minute worden ingewerkt."

Niet voor de volle honderd procent

Deij zal het wethouderschap niet voltijds gaan bekleden, maar voor ongeveer de helft van de tijd. "Ik heb andere verplichtingen tegenwoordig. Ik ben met pensioen, ik ben opa en ik heb mijn leven anders ingericht. Ik kan me dus niet voor de volle honderd procent inzetten, maar op deze manier is het prima. Ook omdat het maar voor een korte periode is, een jaar."

Stoker was naast wethouder ook voorzitter van aan-z. Haar taken zijn momenteel verdeeld over de vijf overgebleven wethouders. Zo heeft Ben van Assche (ChristenUnie) haar werkzaamheden voor de welzijnsorganisatie overgenomen. Welk takenpakket Frank Deij krijgt, is nog niet bekend. De coalitiepartijen TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie hebben Deij voorgedragen. In december beslist de gemeenteraad over zijn benoeming.

