Dag van de mantelzorg: aan liefde en toewijding geen gebrek, maar al die regels...

Een van die makelaars is Jacqueline van de Kreeke uit 's Heerenhoek, ze heeft zelf een zoon met het syndroom van Down en weet dus welke obstakels mantelzorgers kunnen tegenkomen.

Toen Van de Kreeke 24 jaar geleden haar zoon kreeg werd ze van het ene op het andere moment mantelzorger. Ze heeft alles zelf moeten uitzoeken om de juiste zorg voor haar zoon te krijgen, terwijl ze die tijd liever in aandacht en zorg voor haar kind had gestoken. Dat bracht haar op het idee om anderen te helpen met het vinden van de juiste zorg.

'Eva regelt'

Samen met drie andere vrouwen met soortgelijke ervaringen runt ze nu 'Eva Regelt'. Zij regelen de zorgindicaties, helpen met het persoonlijke zorgplan en eventuele bezwaarschriften. Als alles geregeld is zit hun taak erop.

Het is vandaag Dag van de Mantelzorg, een dag om extra aandacht te vragen voor mantelzorgers in Nederland. Verschillende mantelzorgers worden vandaag in het zonnetje gezet. In Nederland zijn zo'n 4,4 miljoen mensen mantelzorger.

Een van de cliënten van 'Eva Regelt' is Betty Lefrandt uit Kerkwerve. Betty zorgt fulltime voor haar man Dale. Toen hij drie en een half jaar geleden door een gescheurde halsslagader een herseninfarct kreeg, werd ze acuut mantelzorger. Ze zegde ze haar baan op als verkeersleider in de haven van Rotterdam. Haar man Dale vindt het nog steeds moeilijk dat Betty haar carrière opgaf om voor hem te zorgen.

Bureaucratie

Betty heeft vooral last van de bureaucratie bij het aanvragen van een zorgplan voor haar man. Ze vallen inmiddels binnen de wet langdurige zorg. Per 1 september dit jaar is de aanvraag daarvoor goedgekeurd, maar nog steeds niet financieel doorgevoerd. Dat betekent dat er mensen zorg komen leveren aan Dale die niet betaald worden.

Het herseninfarct van Dale heeft veel schade aangericht. Hij heeft onder andere afasie. Hij communiceert vaak via zijn telefoon als hij woorden niet kan vinden. Nu hij niet meer kan werken zijn zijn dagen gevuld met activiteiten om hem in lichamelijk en mentaal in conditie te houden: maandag naar het afasiecentrum, dinsdag naar de zorgboerderij, woensdag weer afasietraining en donderdag een sessie met zijn persoonlijk begeleider. Vrijdag is zijn vrije dag.

Betty en Dale zijn allebei positief ingesteld en dat is hun redding geweest na het infarct van Dale. In plaats van alleen te kijken naar zijn beperkingen, zoeken ze samen naar dingen die Dale wel kan.