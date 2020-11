Rutger Schonis (D66) stopt na verkiezingen als Tweede Kamerlid

Rob Jetten feliciteert Rutger Schonis (R) nadat hij is beëdigd als Kamerlid in 2018 (foto: ANP)

Aanleiding voor het besluit is de interne bekendmaking dit afgelopen weekend van de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Wachtkamer

Schonis constateerde bij het zien van de lijst dat hij op een vooralsnog onverkiesbare plek was gezet. "Een wachtkamerplaats", noemt Schonis het zelf, die de exacte plek niet wil noemen. Het Middelburgse Kamerlid is 44 en vindt dat geen leeftijd om nog te gaan zitten afwachten. "Als je dan ook kijkt wat voor een impact deze zware baan op mijn privéleven heeft, trek je je conclusies."

Kerstperiode

Schonis weet nog niet wat hij na de Kamerverkiezingen in maart gaat doen. "De eerste aanbieding via Linkedin is al binnen", lacht hij. Schonis is jurist omgevingsrecht en heeft op dit gebied ook een eigen bedrijf. "Ik ga de komende kerstperiode gebruiken om alles eens een beetje te laten bezinken en na te denken over mijn toekomst."

Op Twitter laat Schonis weten dat er in maart voor hem een mooie en bijzondere periode voor hem eindigt. "Ik kijk met veel voldoening terug op het werk als Kamerlid de afgelopen twee jaar en ik wens D66 en Team Kaag veel succes volgend jaar!"

Vier Zeeuwen

Tot de verkiezingen in maart zitten er vier Zeeuwen in de Tweede Kamer. Behalve Schonis zijn dat VVD'ers André Bosman en Tobias van Gent. Joba van den Berg is Tweede Kamerlid namens het CDA.

Schonis was voordat hij in 2018 in de Tweede Kamer kwam lid van Provinciale Staten van Zeeland voor zijn partij D66.