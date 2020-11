Bierkoerier Theo: 'Ik drink er een lekker pilsje op als ik weer volledig aan het werk kan'

"De supermarkt en de horeca moeten zich aan de regels houden, dus ik ook. Ik snap dat wel. We willen allemaal dat het virus verdwijnt en dus moeten we ons aan de regels houden", legt Theo uit.

Bedrijf is nu een dure hobby

Dat zijn bierkoeriersbedrijfje in plaats van een goede verdienste, nu een dure hobby is geworden, neemt hij zoals het is. "Op wie moet ik boos zijn dan? Ik ben niet boos. Ik wil positief blijven. Als je positief bent, dan denk ik dat je ook veel makkelijker negatieve situaties aankan, zoals nu, met die corona."

Bierkoerier Theo Stoke uit Oost-Souburg. (foto: Omroep Zeeland)

"Mijn diensten beginnen normaal gesproken meestal rond half negen 's avonds. Rond die tijd krijg ik pas de eerste bestellingen binnen. En die telefoontjes gaan eigenlijk de hele nacht door", vertelt Theo. Hij werkt 's nachts en slaapt overdag. "Ik ben een echt nachtmens geworden. Heerlijk, die stilte van de nacht. En je kunt lekker doorrijden natuurlijk."

Nog een andere baan

Als het ochtend wordt, gaat Theo nog niet zijn bed in. De Oost-Souburger is naast bierkoerier ook chauffeur van scholierenvervoer en gaat pas slapen als de scholieren veilig op school zijn. Dat werk viel toen de scholen dicht waren aan het begin van de crisis, ook weg. "Ik ben blij dat dat nu niet het geval is, want dan houd ik niks meer over", vertelt Theo.

Als ik weer volledig aan het werk kan, drink ik er een biertje op. Een lekkere!" Bierkoerier Theo Stoke

Met zijn positieve instelling kijkt Theo toch optimistisch naar de toekomst. "Ik hoop dat ik weer snel lekker aan het werk kan. Daar doen we het allemaal voor, je eigen boterham verdienen. Als ik weer aan de slag kan, dan drink ik er een pilsje op. Een lekkere", zegt hij lachend.