Zeeuwse ChristenUnie vindt schoolverklaringen tegen homoseksualiteit niet passend

Jan Henk Verburg, fractievoorzitter van de Zeeuwse ChristenUnie (foto: Omroep Zeeland)

Slob stelde in het debat dat scholen het recht hebben om ouders en leerlingen te vragen verklaringen te ondertekenen waarin ze de opvattingen van de school onderschrijven, ook als daarin homoseksualiteit wordt afgekeurd. Wel moeten scholen voor een veilige leeromgeving voor leerlingen zorgen.

Volgens Verburg wringt dat met elkaar: "Ik zie spanning op het moment wanneer je als school verklaart tegen homo's te zijn, dat lijkt me moeilijk te rijmen met een veilige omgeving." Op Zeeuwse reformatorische scholen is er volgens Verburg geen sprake van zulke verklaringen. "Je kunt dan wel een gesprek hebben van te voren, maar dat gaat over je relatie met God en je geloof, niet over je geaardheid." Dat scholen ouders vragen een bepaalde grondslag te onderschrijven, dat snapt hij wel. Maar verklaringen over seksuele geaardheid gaan volgens Verburg te ver.

'Een brug te ver'

Hij zou graag zien dat christelijke scholen over homoseksualiteit in gesprek gaan, in plaats van vooraf een standpunt in te nemen. "Als je zegt dat iets tegen Gods wil is, dan is er geen gesprek meer mogelijk." Ook binnen de partij, die verdeeld is over het 'gevoelige' onderwerp, zou dat waardevol zijn.

Over de uitspraken van minister Slob zegt Verburg: "Hij heeft geprobeerd vrijheid van onderwijs neer te zetten, maar ik heb aanwijzingen dat hij er persoonlijk net zo in staat als ik." Inmiddels heeft minister Slob zijn uitspraken van het debat teruggenomen en stelt hij dat de verklaringen 'een brug te ver' zijn.