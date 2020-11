Wel of niet fysiek vergaderen? Polman gaat in beraad

Provinciale Staten vergaderen met kuchschermen tussen hen in (foto: Omroep Zeeland)

In elf provincies zijn de Statenvergaderingen of gedeeltelijk, of helemaal digitaal. Niet in Zeeland. Hier vond de vergadering afgelopen vrijdag plaats in de Statenzaal in Middelburg.

De Partij voor Zeeland vond het niet verantwoord en was er daarom vrijdag ook niet bij. De partij kon daardoor ook niet stemmen. Want, zo is de wet. Het stemmen gaat of fysiek of digitaal. Beide kan niet.

Spatschermen

Er waren spatschermen, mondkapjes en er was desinfectiemiddel. Maar volgens criticasters is dat niet genoeg. François Babijn, fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland, zei in een interview met Omroep Zeeland afgelopen vrijdag: "Je mag met twee man op straat. Het devies is: Blijf thuis. Dat is toch een helder signaal en wij gaan daar met vijftig man zitten?"

'Afgrijzen'

Hij staat niet alleen in zijn opvatting. "Ik zit er met verwondering en afgrijzen naar te kijken." Dat zei hoogleraar immunologie Ger Rijkers van University College Roosevelt (UCR) in Middelburg over de fysieke vergadering afgelopen vrijdag. "Dit is volstrekt onverantwoord, tegen de regels en een verkeerd signaal aan de bevolking."

De Statenvergadering in Zeeland is de enige die nog niet (deels) digitaal is. (foto: Ria Brasser)

Polman heeft altijd vastgehouden aan fysiek samenkomen, zo lang het mag en kan. "Het is beter voor het debat als je elkaar in de ogen kunt kijken", zei hij dinsdag tijdens het persgesprek voorafgaand aan de Statenvergadering. Volgens hem was er door alle getroffen maatregelen ook toestemming van de GGD om de vergadering te organiseren.

'Reacties gelezen'

Vandaag zegt hij niet op de zaken vooruit te willen lopen. "Ik heb verschillende reacties gelezen in de media en die neem ik mee in de evaluatie. Ook ga ik op korte termijn in overleg met de fractievoorzitters. Dan stel ik een brief op richting de Staten hoe het verder gaat."

Aanstaande donderdagavond staat er weer een Statenvergadering gepland, dan over de begroting.

Lees ook: