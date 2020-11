Connexxion start proef met buurtbussen in het weekend

Jongen stapt in buurtbus in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas: "Door corona is de bezettingsgraad van Zeeuwse bussen op dit moment 63 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is weliswaar landelijk nog steeds het hoogste percentage, maar voor Connexxion financieel toch een flink inkomstenverlies."

Geld besparen

Minder passagiers betekent gewoon minder opbrengsten voor de vervoerder. Door in de weekenden kleinere bussen in te zetten op lijnen waar het dan toch relatief rustig is, kan Connexxion in ieder geval besparen op de materiële kosten. Kleinere bussen verbruiken minder brandstof en zijn goedkoper in onderhoud.

'Niet alle vrijwilligers rijden nu'

Voor een deel is het ook een besparing op personele kosten. Want de bestuurders van buurtbussen zijn vrijwilligers. Wel zou het kunnen dat in de praktijk de 'gewone' chauffeurs van Connexxion de buurtbus besturen, omdat veel vrijwilligers nu niet durven te rijden. "Het zijn over het algemeen wat oudere mannen die niet altijd in de bus willen rijden, vanwege de gevaren van corona", aldus Van der Maas.

Welke lijnen deel uit gaan maken van de proef, is nu nog niet bekend.

De proef loopt tot februari. Dan begint ook de nieuwe concessieperiode van Connexxion en wordt duidelijk welke lijnen blijven, welke komen te vervallen en wat een buskaartje gaat kosten.

