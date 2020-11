Opnieuw daling corona-etmaalcijfers in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

Het zeven-dagen-verloop (de 'voortschrijdende week') voor heel Zeeland staat nu op 735 en gisteren was dat nog 754. Ook daarin is een telkens dalende lijn te zien. Ook in Zeeuws-Vlaanderen, waar het zeven-dagenverloop alsmaar omhoog ging, is dit cijfer de laatste twee dagen aan het zakken.

Per gemeente

De Zeeuwse gemeente met de meeste nieuwe registraties van coronabesmettingen in één etmaal is Terneuzen, namelijk twaalf. Onderstaande tabel laat de tellingen in alle Zeeuwse gemeenten zien van de laatste etmalen.

Nieuwe registraties per dag per etmaal

Datum za 7 nov zo 8 nov ma 9 nov di 10 nov Borsele 6 4 3 6 Goes 9 6 7 9 Hulst 15 15 12 7 Kapelle 1 0 2 1 Middelburg 9 4 10 7 Noord-Beveland 3 2 0 1 Reimerswaal 0 2 1 3 Schouwen-Duiveland 3 2 3 2 Sluis 15 15 13 8 Terneuzen 11 28 13 12 Tholen 4 8 11 8 Veere 5 2 3 2 Vlissingen 9 6 4 2

Bovenstaande cijfers geven de registraties weer aan het einde van elk gemeten etmaal. Dat loopt steeds van 10.00 uur 's ochtends tot de volgende morgen 10.00 uur.

Voortschrijdende week

Bekijk in onderstaande grafiek de voortschrijdende week (zevendag verloop) per dag in de vier Zeeuwse regio's.