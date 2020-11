Illegale feestjes, zieken en een tekort aan personeel: corona verhoogt werkdruk bij de politie

Corona zorgt voor bezettingsproblemen bij de politie (foto: ACP)

Brink is al veertien jaar werkzaam bij de vakbond. Hij is afdelingsvoorzitter voor het district Zeeland-West-Brabant, maar daarnaast werkt hij ook in uniform op straat. Al jaren is de capaciteit een probleem, maar door corona krijgen agenten er steeds meer taken bij, merkt hij. "De coronamaatregelen moeten gehandhaafd worden, daar zijn wij nu vooral mee bezig. Het is niet zo dat we gericht aan het jagen zijn op mensen die de regels overtreden. Maar we krijgen wel veel meldingen van illegale feestjes. En het andere werk gaat gewoon door."

Dat weegt door op andere afdelingen. Verdachten van de illegale feestjes moeten worden verhoord en dat heeft consequenties voor burgers die aangifte willen doen voor andere zaken. "Ik hoor verhalen van mensen die twee weken moeten wachten op een afspraak om aangifte te kunnen doen. Dat vind ik wel een schrijnend voorbeeld van waar de politie nu mee te kampen heeft."

We roepen al jaren dat er iets moet gebeuren, maar daar is nooit naar geluisterd." Maarten Brink, voorzitter politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant

De druk op hem en zijn collega's wordt dus groter. Wanneer iemand verkoudheidsklachten heeft, moet iemand thuis blijven. Daardoor vallen er gaten in het rooster. "Wij moeten wel de veiligheid waarborgen van de burger, maar ook van de agenten. Het kan niet gebeuren dat de politie er niet is. Dus we moeten met andere oplossingen komen."

Zo worden collega's van andere afdelingen nu ook ingezet voor noodhulp op straat. Daardoor blijven andere werkzaamheden liggen. Zulke verschuivingen zijn volgens Brink aan de orde van de dag. Ook in Zeeland. "Dat is nodig. Soms hebben we teams van zes personen, die anders noodgedwongen maar met z'n drieën op pad kunnen vanwege zieken."

Daarnaast kijkt de politie naar een meerjarenplan om het tekort aan personeel op te lossen. Zo wordt bijvoorbeeld de opleiding ingekort. Maar Brink verwacht wel dat de huidige problematiek anderhalf jaar zo door ebt. "We roepen al jaren dat er iets moet gebeuren, maar daar is nooit naar geluisterd."

Het enige lichtpuntje dat Brink kan bedenken is dat er op dit moment geen evenementen of voetbalwedstrijden zijn. "Dat is onze redding op dit moment, omdat we daar geen personeel aan kwijt zijn. Al vinden wij het ook jammer dat bijvoorbeeld Concert at Sea niet doorgaat. Dat is voor politieagenten ook een mooi evenement om voor te werken."