Zeeuwse Wim Kok zorgt voor verwarring, grappen en ophef

Enkele reacties van Wim Kok op Twitter (foto: SGP/Twitter)

Politiek Zeeland is er al jaren aan gewend dat oud-premier Wim Kok een naamgenoot heeft bij de SGP. In 2015 raakte Kok betrokken bij zijn partij, vier jaar later werd hij Statenlid. Toen de SGP gisteren de kandidatenlijst bekendmaakte, werd het ook voor de rest van Nederland duidelijk dat er ook een Zeeuwse Wim Kok is. Al snel werd de Middelburgse Wim Kok in één adem genoemd met de voormalige PvdA-leider.

Nu er zoveel over hem gesproken wordt, vindt Kok het meteen een mooi moment om stemmen te ronselen: "Kies Kok!"

Op den duur ziet Kok dat er zoveel over hem wordt gesproken op Twitter, dat hij zelfs trending topic op Twitter is; een van de meest besproken onderwerpen. In een tweet wil hij alle verwarring ophelderen: "Nr. 23 #teamSGP is inderdaad Wim kok, dit keer geen rooie rakker, maar een volbloed SGP'er!"

In die tweet zegt hij ook: "Als u op mij stemt en de Kamer in helpt, krijgt u dat 'kwartje' terug. Deal?" En ook al staat er een knipoog in die tweet, toch reageert niet iedereen even enthousiast.

"Mijn advies is om het bijltje er maar gelijk bij neer te leggen. Je komt kansloos, slap, onbetrouwbaar en toch nog egoïstisch over", reageert iemand. Een ander zegt: "Nog niet in de Kamer en nu al de boel belazeren met valste beloftes. Zijn dat SGP fratsen?"

Anderen kunnen wel lachen om de opmerkingen van de SGP'er.

Of Wim Kok in maart in de Tweede Kamer komt te zitten en zijn 'belofte' over het kwartje na kan komen is hoogst onwaarschijnlijk. De SGP heeft op dit moment drie zetels. Maar wie weet krijgt Wim Kok, alleen al vanwege zijn naam, extra voorkeursstemmen.