GGD Zeeland maakt zich zorgen over opkomst commerciële teststraten

De teststraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland telt nu zeven coronateststraten van de GGD. Daar kun je vaak dezelfde dag nog terecht waarna je binnen 48 uur de uitslag krijgt. Daarnaast zijn er verschillende commerciële teststraten, waar mensen razendsnel horen of ze besmet zijn, bijvoorbeeld in Geersdijk en 's-Gravenpolder.

Contactonderzoek

Ilona Schinkelshoek, coördinator triage bij de GGD Zeeland, is ongerust over het bestaan van die commerciële teststraten. "We weten niet altijd van het bestaan van deze teststraten af. Het zijn vaak particuliere initiatieven en die melden zich niet allemaal. Dat baart ons zorgen. Mensen die in zo'n commerciële straat positief getest worden, melden zich lang niet altijd bij ons. Maar het is wel belangrijk dat een bron- en contactonderzoek wordt gestart", zegt ze.

De GGD wil dat deze mensen dan ook contact opnemen zodat de GGD ze kan vertellen wat ze moeten doen en wat ze aan hun nauwe contacten moeten doorgeven.

Grote snelteststraat

Er zijn plannen om ergens in Zeeland een grote snelteststraat te openen, maar waar die moet komen is nog niet bekend. Schinkelshoek: "We zijn in de onderzoekende fase, dat doen we samen met de GGD GHOR Nederland. Die is daar leidend in. De plannen zijn nog heel prematuur."

De GGD ziet momenteel het aantal aanvragen voor een coronatest licht dalen, maar verwacht over een tijd weer een kleine toename in verband met de reguliere griepgolf, waarvan de symptomen vergelijkbaar zijn. "De zeven teststraten die er nu zijn, blijven dus open."

Voldoende testlocaties

Vorige week dinsdag werd de zevende testlocatie van Zeeland geopend in Sint-Maartensdijk. Volgens de gezondheidsorganisatie is de verspreiding van de testlocaties nu voldoende om alle inwoners in de gelegenheid te stellen zich dichtbij te laten testen.

Andere testraten van de GGD staan in Vlissingen, Goes, Terneuzen, Hulst, Oostburg en Zierikzee.