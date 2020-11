'Die tolvrije tunnel hoort in het verkiezingsprogramma van de SGP'

Harry van der Maas, SGP bestuurder (foto: Omroep Zeeland)

Het staat namelijk niet in het landelijk verkiezingsprogramma van 'zijn' SGP: een tolvrije tunnel. Maar het stond wél op het verlanglijstje van de Zeeuwse delegatie van de partij. Van der Maas: "Ik zag andere goede dingen wel terug. Aandacht voor leefbaarheid in de dorpen en kernen bijvoorbeeld."

'Verstandige mensen bij elkaar'

Maar hij laat het er niet bij zitten. Er wordt tijdens een landelijk congres gepraat over het programma. Dat is op 16 januari. Van der Maas gaat dan een amendement indienen, een voorstel tot aanpassing van het verkiezingsprogramma. "Er zitten bij het congres een hoop verstandige mensen bij elkaar. Ik ga er vanuit dat een tolvrije tunnel dan uiteindelijk toch nog in het programma terecht komt."

Harry van der Maas is als provinciebestuurder verantwoordelijk voor de tunnel. Afgelopen jaar kreeg de discussie over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel weer een boost nadat het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne gepresenteerd werd. Verschillende Zeeuwen vonden dat het tolvrij maken van de tunnel ook in het compensatiepakket had moeten staan. Daar ging de provincie toen niet in mee.

Een tolvrije tunnel staat in meerdere politieke verkiezingsprogramma's opgenomen, bijvoorbeeld in die van de PvdA.