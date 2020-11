Goedemorgen! Afscheid van burgemeester, Sint-Maarten en einde van soap

Startsein bouw bijzonder vakantiehuis

Burgemeester Ger van der Velde van Tholen gaat deze maand met pensioen. Ze verricht vandaag de laatste handeling in functie. Om 14.00 uur geeft ze het startsein voor de bouw van het StaVoord6huis op chaletpark Krabbenkreek in Sint Annaland.

Mensen met een slechte levensverwachting kunnen hier, omringd door familie gratis genieten van een mooie vakantie.

impressie stavoord6huis vakantiehuis (foto: Stichting Stavoord6huis)

"Sint Maarten; De koeien dragen staarten; De koeien dragen horens." Zet het snoep maar klaar bij de voordeur want het is Sint-Maarten. Hoewel het feest in Zeeland minder populair is dan in verschillende andere provincies en het ook nog lastige coronatijden zijn, zijn er in sommige dorpen mogelijk toch kinderen die langs de deuren gaan om een liedje te zingen en wat lekkers te bemachtigen.

(foto: Pixabay)

Rechtszaak

Een jarenlange soap komt ten einde. Vanochtend doet de Raad van State haar uitspraak over de Loswal Hansweert. De omwonenden en de eigenaar van de scheepswerf kwamen er al uit, maar er ligt ook nog een bezwaar van een aannemer.

Die is bang dat er jarenlang lawaaierige grootschalige werkzaamheden plaats zullen vinden bij de sluisdeurenbergplaats.

(foto: Omroep Zeeland)

Hulphond

Het leven van mensen met een visuele beperking is veel beter dankzij een geleidehond, merkt ook Marcelle uit Terneuzen.

Marcelle met haar hond Oker (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Goed opletten als je de weg opgaat! Lokaal is er dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter. Vanmiddag is het bewolkt, maar het blijft droog. Af en toe zien we een glimp van de zon.