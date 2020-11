Minder coronaresten in Zeeuwse riolering

Bemonstering riool (foto: ANP)

Dat blijkt uit de rioolcijfers van het coronadashboard van de Rijksoverheid. Dit worden tegenwoordig uitgerekend in verhouding tot het aantal inwoners dat iedere rioolwaterzuivering 'voor zijn rekening' neemt. Iedere week wordt geteld hoeveel deeltjes (zeer kleine restanten) van Covid-19 in het afvalwater aanwezig zijn. Dat water is niet meer besmettelijk, maar het RIVM gebruikt de meting om voorspellingen te kunnen doen over het verloop van de ziekte per regio.

Rioolkaart

Op onderstaande kaart is het aantal deeltjes-keer-miljoen per inwoner weergegeven. De waterzuivering van Retranchement laat nog steeds een hoog cijfer zien, maar dat was een week eerder nog véél hoger.