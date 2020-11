Namens de Familie 'beschermt' families in crisissituaties tegen nieuwsgierige journalisten

"Je moet je voorstellen, er is iets ergs gebeurd en de media bellen jou gelijk op, terwijl jij nog bezig bent met het verwerken van de gebeurtenis, dan zit je daar niet echt op te wachten", geeft Evy Khouw als voorbeeld. Zij is manager bij Namens de Familie. Als families in een crisissituatie terecht komen waar de media bovenop duiken, schakelt Slachtofferhulp Nederland media-adviseurs van Namens de Familie in om de familieleden te helpen hoe hiermee om te gaan.

Journalisten maken foto's van aanhouding schietpartij Middelburg, maar worden wel op afstand gehouden. (foto: HV Zeeland)

De media-adviseurs van Namens de Familie komen dus van de ene crisissituatie in de andere crisissituatie terecht. "Dan is het ook zaak voor ons om goed met elkaar te praten. Wat kunnen we voor elkaar doen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ons als media-adviseurs niet te veel belast. Je blijft altijd professioneel, net als een agent of een advocaat, maar het zijn natuurlijk inderdaad heftige situaties", aldus Khouw.

De hoofdtaak van de media-adviseurs is de familie zo min mogelijk te belasten. "Ze worden dus vaak het aanspreekpunt van de pers, zodat de telefoons van de families niet overspoeld worden met berichtjes", zegt Khouw. "Je moet ons niet zien als een soort poortwachter naar de familie toe, dat de pers totaal niet met de familie mag praten hoor. We bespreken juist heel goed met de familieleden: wat willen zij en hoe willen zij het aanpakken."

"Mocht de familie zelf willen spreken met de pers, wat nog best vaak gebeurt, dan zijn wij er ook voor om dit in goede banen te leiden en hen te coachen", zegt Khouw. De adviseurs van Namens de Familie proberen ook rekening te houden met de pers.

"In voorgesprekken die we met de pers hebben gehad, merkten we dat journalisten het best fijn vinden om iemand te hebben die hen te woord kan staan en ook weet hoe." Toch ziet Khouw ook de andere kant van de medaille: "Hoewel ik natuurlijk ook snap dat journalisten gewoon de familie zelf willen spreken. En dat kan vaak ook wel, in overleg."

'Blij met de media'

Khouw ziet ook wel verschil in de aanpak van journalisten en mediaplatformen. "Zo hebben we bijvoorbeeld ook gezien, dat bij de zaak van Anne Faber, een mediabedrijf een helikopter ingehuurd had om te gaan zoeken terwijl het onderzoek nog bezig was. Dan verstoor je het onderzoek", legt ze uit.

Maar over het algemeen ziet ze journalisten ook juist respectvol omgaan met families in crisissituaties. "Ik ben heel blij met de media. Wij merken in heel veel zaken dat we goede afspraken kunnen maken met journalisten. Daarin merk je dus wel dat het beeld van media, vaak veel negatiever geschetst wordt dan dat wij in de praktijk ervaren."