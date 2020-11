Stem voor de Emergo Publieksprijs

Het gaat om SWYCS, Hydrauvision, Traas Ongediertebestrijding, HelloContainer en Kobobss. Onderaan deze pagina stem je op de innovatie die volgens jou de Emergo Publieksprijs moet winnen.

(foto: Limit Fotografie)

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt jaarlijks uitgereikt aan de Zeeuwse ondernemer met de meest aansprekende innovatie. Het doel van deze prijs is Zeeuwse innovatie stimuleren en waarderen. Wie deze prijs wint, bepaalt de vakjury. De kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland bepalen wie de Emergo Publieksprijs wint. Stemmen kan tot donderdag 26 november.

SWYCS uit Middelburg

SWYCS heeft een revolutionair systeem ontwikkeld gebaseerd op Internet of Things-technologie waardoor gebouwen out-of-the-box slim gemaakt worden. IoT-technologie maakt het mogelijk om apparaten met het internet te verbinden en ze te integreren in uiteenlopende bedrijfsprocessen.

Hydrauvision uit Schoondijke

Hydrauvision heeft in samenwerking met het bedrijf Z-Bridge BV een tweede innovatieve wijze ontwikkeld om van een bewegend schip op zee naar een offshore constructie over te stappen. Het systeem heet Bring to Work (B2W).

Traas Ongediertebestrijding uit 's Gravenpolder

Nieuwe wet- en regelgeving maken het buiten bestrijden van ratten niet gemakkelijk. Ook brengt dit veel risico's voor kinderen en huisdieren met zich mee, met name in stedelijk gebied en in parken. Om die reden heeft Traas het concept rattenhotel ontwikkeld, wat inmiddels ook succesvol is toegepast in de praktijk.

HelloContainer uit Goes

HelloContainer digitaliseert administratieve handelingen die het vergelijken en boeken van containers binnen no time regelt. Van contact met vervoerders tot het opmaken van offertes en het verstrekken van exportdocumenten.

Kobobss uit Yerseke

Met de PackCheck producten en maatwerkoplossingen van Kobobss wordt het creëren, optimaliseren en borgen van verantwoorde processen in productie en logistiek mogelijk gemaakt.

De vakjury, onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat, gaat op bedrijfsbezoek bij de genomineerde kandidaten. Daarnaast voeren studenten van HZ University of Applied Sciences onderzoek uit naar de innovaties en verwerken dit tot een rapport dat gebruikt wordt door de jury om, naast de bedrijfsbezoeken, te komen tot een eindoordeel.

De Bat zei in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer dat de jury vooral naar drie criteria kijkt. Het product moet origineel zijn, moet groeiambitie hebben en moet impact hebben.

Vorig jaar won Nemag uit Zierikzee de prijs dankzij de uitvinding van een nieuw type grijper. Met deze grijper kunnen zeeschepen met bulkgoederen, zoals ijzererts, wel tien procent sneller gelost worden. Michel Corbeau van Nemag zit dit jaar in de jury en heeft wel tips voor bedrijven die willen innoveren. "Je moet met stip op horizon bezig zijn en met passie naartoe gaan, veel enthousiasme en vooral veel doorzettingsvermogen. Niet opgeven."

Wat vind jij de beste innovatie?

Tijdens de stemperiode van 11 november tot 26 november kun je stemmen. Meer informatie over de genomineerden vind je op de website van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo. Op donderdag 26 november a.s. worden de winnaars van zowel de Emergo juryprijs als de Emergo publieksprijs bekendgemaakt. Of de uitreiking fysiek of digitaal plaatsvindt, is nog niet bekend.

Stemformulier