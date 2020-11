Bulgaar opgepakt in Vlissingse woning voor mensenhandel

Politieagent pakt handboeien van zijn riem om een verdachte te arresteren (foto: ANP)

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangetroffen in een woning in Vlissingen. De aanhouding is onderdeel van een lopend onderzoek. De aanhouding in de woning aan de Scheldestraat was een samenwerking van het Team Mensenhandel/AVIM met het wijkteam Vlissingen van de politie.

Seksuele uitbuiting

In juni werd in deze zaak al een 21-jarige Bulgaar zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt voor mensenhandel en seksuele uitbuiting. Dat gebeurde tijdens een controle op illegale prostitutie in de gemeente Veere. Ook bij die aanhouding werd er een vuurwapen aangetroffen.

In dezelfde woning werd toen ook een jonge vrouw aangetroffen. Zij verklaarde dat ze onder valse voorwendselen naar Nederland was gehaald en werd gedwongen om in de prostitutie te werken.

'Aardbeien plukken'

Mensenhandelaren gaan daarbij vaak doortrapt te werk, laat de politie weten. Ze ronselen jonge vrouwen in onder meer Bulgarije. Een vaak gebruikte smoes is dat de jonge vrouwen aardbeien gaan plukken voor een goed salaris. Eenmaal hier aangekomen wordt hun paspoort afgepakt, worden ze verkracht en worden ze vervolgens gedwongen om de prostitutie in te gaan.

Beide aangehouden Bulgaren zitten op dit moment vast in een politiecel. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit.