Vlissingen bezuinigt acht miljoen op zorg: 'Iedereen gaat het merken'

(foto: Jan Daniels)

De stad wil volgend jaar 5,3 miljoen euro bezuinigen op de zorg aan zieken en kwetsbaren, op de jeugdzorg en op de ondersteuning aan werklozen. In 2022 wil de stad 7 miljoen euro bezuinigen. Om uiteindelijk vanaf 2023 op een structurele bezuiniging van 8,1 miljoen euro uit te komen.

Kritischer kijken: waar kan het goedkoper?

Op alle posten moet volgens wethouder Albert Vader (PSR) van Sociale Zaken worden bezuinigd, alle groepen die ondersteuning krijgen zullen het gaan merken. "Je kunt niet acht miljoen bezuinigen door niets te doen."

Acht miljoen bezuinigen - dit zijn de plannen - Nieuwe buurtteams moeten problemen sneller te signaleren. Zij moeten tegelijk kritisch kijken of alle zorg wel echt nodig is.

- Meer kwetsbare mensen moeten (met hulp) zelfstandig gaan wonen

- Minder hulpmiddelen worden vergoed, zoals trapliften of een aangepaste fiets.

- Mantelzorgvergoeding wordt afgeschaft.

- Dagbesteding voor mensen met dementie wordt algemeen toegankelijk, dat scheelt indicatie en bureaucratie

- Enkel nog contracten met twee grote zorgaanbieders - nu zijn dat er nog 73 - dat scheelt bureaucratie

- Sociale werkplaatsen worden versneld afgebouwd.

"We gaan beter kijken wat echt helpt", zegt wethouder Albert Vader. "Als uit onderzoek blijkt dat behandeling binnen een gezin voor gedragsproblemen gedurende negen maanden effectief zou moeten zijn, gaan wij niet een behandeling gedurende twee jaar betalen."

Vader ziet zich gedwongen drastisch te bezuinigen. "Het kan niet anders, die stap gaan we echt zetten." De stad komt dit jaar twaalf miljoen euro tekort op de zorg. Voor volgend jaar verwacht de gemeente een tekort oplopend tot vijftien miljoen euro. Vader: "Als we ondanks alle oproepen geen extra geld krijgen van het Rijk, moeten we het zelf oplossen."

Wethouder Albert Vader (foto: Omroep Zeeland)

Is het realistisch, acht miljoen euro te bezuinigen op de zorg? Hulpbehoevenden hebben wettelijk recht op zorg en ondersteuning, gemeenten hebben een zorgplicht. Wethouder Vader erkent dat dat wringt. "Als blijkt dat hulp nodig is, krijgen mensen hulp." Tegelijk voelt hij de druk van de onhoudbare miljoenentekorten. "Dat betekent dat we ons op de rand van de wetgeving moeten bewegen."

Gemeenteraad berust

Vanavond en donderdagavond worden de bezuinigingsplannen besproken in de gemeenteraad. Er lijkt weinig verzet te zijn tegen de bezuinigingsplannen. Twee moties liggen vanavond op tafel: voor het behoud van de mantelzorgwaardering en voor een herhaalde oproep voor meer geld uit Den Haag.

Vlissingen is niet de eerste gemeente in Zeeland die miljoenen bezuinigt op de zorg. Vorig jaar maakte Middelburg bekend te snijden in de zorgkosten wat een besparing van zes miljoen euro op moet leveren.