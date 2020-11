Zeeuwen missen persoonlijk contact na sluiting bankfiliaal

Leegstaand pand van de Rabobank in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Het platform is twee weken in de lucht en nu al heeft de organisatie zeshonderd meldingen uit heel het land. In Zeeland worden voornamelijk het gemis van persoonlijk contact, dat andere filialen op flinke afstand zijn en beeldbellen als alternatief, als negatieve punten genoemd.

Twintig kilometer verder

Zo is in Vlissingen een ING-filiaal dicht, waardoor een van de melders nu naar Middelburg moet voor een persoonlijke vraag. Het alternatief is beeldbellen, maar dat heeft de melder nog nooit gedaan. Een andere anonieme tipgever uit Zierikzee geeft aan dat hij na het sluiten van het ING-filiaal daar, om geld te storten nu twintig kilometer moet rijden en een beroep moet doen op zijn zoon voor vervoer.

Volgens KBO-PCOB zijn de meeste meldingen in dezelfde trant. De organisatie vindt dat banken er te veel vanuit gaan dat de alternatieven na een sluiting, zoals bijna alles via internet aanbieden, prima werken. Daarnaast wil KBO-PCOB met banken in gesprek om te kijken of er nog andere alternatieven zijn dan alleen online-aanbiedingen.