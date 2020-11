Familie Kezban Avci als eerste in Zeeland bijgestaan door Namens de Familie

Kezban Avci, werd eind augustus in Middelburg in haar hoofd geschoten en belandde in een coma. Eind oktober ontwaakte ze uit haar coma, liet de familie weten in een verklaring. In de tussentijd is de familie meerdere keren in het nieuws geweest. Zo werd er een inzamelingsactie gehouden en riep de familie getuigen op zich te melden.

Namens de Familie heeft zeventien medewerkers die families ondersteuning bieden hoe om te gaan met media. Een van deze adviseurs stond de familie Avci bij in mediacontacten. Journalisten benaderden niet de familie zelf, maar de media-adviseur.

"Je moet je voorstellen; je hebt als familie iets heel ergs meegemaakt en je telefoon wordt overladen met belletjes en berichtjes van de media. Daar zit je niet op te wachten", legt Evy Khouw, manager van Namens de Familie uit. "Slachtofferhulp Nederland of de politie schakelt dan ons in, zodat wij die last van de families kunnen overnemen en hen daarin ontzorgen."

De familie van Kezban is de eerste Zeeuwse familie die gebruik maakt van Namens de Familie. "We bestaan nu een jaar, dus dat is helemaal niet zo gek", legt Evy Khouw uit.

Namens de Familie ontstond door twee familiecrisissituaties die groot in de media verschenen: de verdwijning van Job Lips in 2011 en de verdwijning van Anne Faber in 2017. De vader van Job en de oom van Anne namen los van elkaar het initiatief om slachtoffers en nabestaanden bij vermissingen en andere crises bij te staan in de omgang met de media. Samen met initiatiefnemer Evy Khouw, al werkzaam bij Slachtofferhulp Nederland, besloten zij onder de vlag van Slachtofferhulp Nederland deze organisatie verder op te zetten. Zo ontstond Namens de Familie.

Andere families in Zeeland die eerder zo'n crisis hebben meegemaakt denken dat Namens de Familie zeker had kunnen helpen. Sara Dessi bijvoorbeeld. Zij verloor haar zus en schoonbroer tijdens een dodelijk ongeluk in Goes. "In het begin ben je nog boos en wil je je verhaal kwijt. Maar je bent ook bezig met verwerken."

Sara geeft aan dat ze op een gegeven moment niet meer gebeld wilde worden. "Sommige journalisten maken ook fouten. Dat kun je er niet bij hebben." Uiteindelijk heeft een vriend van de familie de rol van contactpersoon op zich genomen.

'Extra hulp was welkom'

Edwin van Schaik maakte het ook van dichtbij mee toen zijn vader om het leven kwam bij een beroving in Rilland. "Sommige media waren erg bot, dus ik zie het voordeel wel van zo'n organisatie. Ik had meer mijn verhaal willen doen en daar hadden zij mee kunnen helpen." Daarnaast heeft Van Schaik nog steeds het gevoel dat er niet genoeg hulp was voor hem en zijn vrouw. "Alle extra hulp was welkom geweest."

