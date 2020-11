Aanhouding bij inval in woning Yerseke

Politieagent (foto: ANP)

De invallen waren rond 06.00 uur. Drie woningen en een loods in Yerseke werden doorzocht.

In een woning aan de Emmastraat werd een gebruikershoeveelheid hasj gevonden. De bewoner is aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. De man wordt gehoord. In dezelfde straat is ook een personenauto in beslag genomen.

Bij invallen in twee andere woningen en een loods in Yerseke werd niets aangetroffen dat volgens de politie relevant is voor dit onderzoek.