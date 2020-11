Axelse Marie-Paule mag eindelijk op vakantie

Marie-Paule is in de restaurants van haar werkgever verantwoordelijk voor de wijnprogramma's (foto: Marie-Paule Herman)

De reis valt onder een nieuwe 'air travel bubble'. Een selecte groep passagiers mag, onder voorwaarden, reizen tussen landen die afspraken met elkaar hebben gemaakt.

Het ticket van Marie-Paule moet nog wel op de juiste datum gezet worden. "Dus in december eindelijk een weekje vakantie. Ik heb er heel veel zin in. Gewoon even weg." De vliegreis van Hongkong naar Singapore duurt drie uur.

Coronatesten

Marie-Paule komt niet zonder slag of stoot op haar bestemming. "Ik moet wel enkele coronatesten doen: voor vertrek, bij aankomst en op de terugweg in Singapore en thuis in Hongkong."

Er is nog een mogelijk obstakel: Als het in de travel-bubbel met tien besmettingen naar boven gaat is het weer gedaan met het reizen. "Het is hier heel streng. Ook met de anderhalve meter. Afgelopen weekend kwamen in ons restaurant politieagenten meten tussen de tafeltjes terwijl de gasten aan het eten waren."

Marie-Paule Herman verlangt naar vakantie