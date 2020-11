11e van de 11e, anders dan anders: aftrap dit jaar met carnavalsjournaal

Voor Richard Hazen, de prins van Paerehat, was de elfde van de elfde dit jaar een vreemde gewaarwording. "Het was vanochtend heel anders wakker worden. Normaal kijk ik altijd uit naar het feest 's avonds: de presentatie, de onthulling, de opkomst. Nu is alles anders dan anders."

Verbroedering

Om de inwoners van 's Heerenhoek ondanks alle maatregelen toch mee te nemen in het carnavalsgevoel, besloot c.s. De Koenkelpot een speciaal carnavalsjournaal te maken. Woensdagmorgen om 11.11 uur werd het live uitgezonden op Facebook. Een spannend moment voor de prins. "Je steekt toch je nek uit als vereniging. Een aantal mensen zal het heel leuk vinden, maar er zullen er ook bij zijn die zeggen: 'Dit is geen carnaval'. Maar we moeten iets."

De carnavalsstichting wil zorgen voor verbinding. "Carnaval zorgt voor sociale verbroedering. De mensen hebben, zeker in deze tijd, al een stuk minder te doen. Daarom zeggen wij als stichting: we zetten de schouders eronder en we gaan er gewoon aan beginnen. Wat we kunnen, doen we. Het verbroedert toch altijd."

(foto: Omroep Zeeland)

Hoe carnaval er komend jaar uit gaat zien is volgens Hazen koffiedik kijken. "Wat carnaval gaat brengen of wat het gaat worden? Ik kan er niets van zeggen. Wat wij kunnen organiseren, zullen wij zeker organiseren. Dat hangt ook van de regels af die we opgelegd krijgen van het RIVM."

De prins van Paerehat heeft een duidelijke boodschap voor de Zeeuwen: "Mensen, let op mekaar en zorg voor mekaar. Dan zijn we misschien in februari, of zo snel mogelijk, van deze malaise af en dan kunnen we in de polonaise. Als het moet op anderhalve meter", lacht hij.

In 's Heerenhoek werd carnaval voor het eerst afgetrapt met een speciaal carnavalsjournaal.