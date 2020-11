Corona in Zeeland: nieuwe gevallen blijven onder honderd

Nieuwe gevallen blijven onder honderd (foto: Omroep Zeeland)

In het etmaal voordien telde Zeeland 68 nieuwe gevallen, dus twaalf minder dan nu. De voorzichtige daling waarmee Zeeland sinds het afgelopen weekend mee te maken had, zet vanwege Zeeuws-Vlaanderen niet door. De verdeling daar is erg evenwichtig: dertien nieuwe registraties in Terneuzen, dertien in Hulst en dertien in Sluis.

Boven de Westerschelde is het vandaag alleen Vlissingen (elf nieuw) dat eruit springt.

Per gemeente

gemeente zo 8 nov ma 9 nov di 10 nov wo 11 nov Borsele 4 3 6 3 Goes 6 7 9 6 Hulst 15 12 7 13 Kapelle 0 2 1 1 Middelburg 4 10 7 2 Noord-Beveland 2 0 1 1 Reimerswaal 2 1 3 3 Schouwen-Duiveland 2 3 2 9 Sluis 15 13 8 13 Terneuzen 28 13 12 13 Tholen 8 11 8 2 Veere 2 3 2 3 Vlissingen 6 4 2 11 Totaal 94 82 68 80

De tellingen zijn afkomstig van de Corona Locator, die zich op zijn beurt baseert op het dashboard van de Rijksoverheid. Het gemeten etmaal loopt steeds van 10.00 uur 's morgens tot 10.00 uur de volgende dag.

Maar op de iets langere termijn bekeken, telkens zeven dagen tegelijk (in de grafiek van de voortschrijdende week) gaat het in Zeeland nu al een paar dagen de goede kant op.

Grafiek

Per dag zijn de voorgaande zes dagen erbij opgeteld om de ontwikkeling op termijn van een volle week te kunnen zien. Dan voorkom je dat je naar incidentele fluctuaties kijkt. De daling die in Zeeuws-Vlaanderen was ingezet, gaat met de hoge cijfers van vandaag erbij niet verder.

Heel Zeeland

De voortschrijdende week voor heel Zeeland (alle lijnen in bovenstaande grafiek bij elkaar opgeteld) gaat omlaag. Op dertig oktober passeerde die lijn de 700-grens, bereikte vorige week donderdag de top van 865 en is sindsdien aan het zakken. Inmiddels is die lijn weer onder de 700 gekomen.