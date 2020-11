Voor de 10e keer op schoolreis door Kinderpostzegelactie

Blije leerlingen van basisschool De Lichtstraal in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

In totaal hebben er dit jaar 3.148 scholen meegedaan aan de actie en is er 7,6 miljoen euro opgehaald voor Nederlandse kinderen die in een onveilige thuissituatie leven.

Toen ik het vertelde bleef het stil in de klas" Meester Paul Suijk

"Je had het moeten meemaken", zegt meester Paul Suijk. "De kinderen bleven stil, ze geloofden me gewoon niet! Toen ik het benadrukte ging het los hier in de klas. We hebben een enorm feestje gevierd."

Schoolreis

De tien scholen die per leerling gemiddeld het meeste geld hebben opgehaald, winnen een schoolreis naar attractiepark Duinrell. Niet alleen CBS De Lichtstraal viel in de prijzen, ook OBS De Lichtboei uit Westkapelle heeft een schoolreis gewonnen.

Meester Paul legt uit dat hij een paar jaar geleden tips heeft gegeven aan De Lichtboei en dat die school sindsdien ook ieder jaar een schoolreis wint. "Ik vind het ook mooi dat de De Lichtboei bij de beste tien van Nederland hoort", zegt hij sportief.

Wat is dan het geheim van een succesvolle Kinderpostzegelverkoop? Meester Paul: "De kinderen. Ze zijn enthousiast en zien al vanaf de onderbouw hoe de oudere kinderen hun best doen. Ik hoef ze weinig te motiveren. En we zijn niet beperkt, we gaan ook langs de deuren in andere dorpen zoals Oostkapelle."

Veel rennen

Britt en Timon zitten bij meester Paul in de klas. Britt haalde meer dan duizend euro binnen voor het goede doel. "Ik heb misschien veel geluk gehad. Of veel gerend van deur-naar-deur." Haar geheim is: "niet stoppen en doorgaan." Timon zegt dat zijn verkoop via het internet niet zo goed ging. "Ik deed het voor het goede doel, wij hebben een dak boven ons hoofd, andere mensen niet."

