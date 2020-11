'Stapje voor stapje' rolt oud-prof Istvan Bakx het trainersvak in

Istvan Bakx speelde dertien seizoenen in het betaald voetbal, maar na zijn avontuur bij Ajax Cape Town in Zuid-Afrika hing hij zijn profschoenen aan de wilgen en keerde Bakx onlangs met zijn gezin terug naar Zeeland.

Bakx speelt nog wel voor Hoek in de Derde Divisie en werkt nu aan zijn trainerscarrière. Hij is begonnen bij de JVOZ, waar Bakx jonge, talentvolle voetballers traint. "Mijn ambitie is om dit tot iets tofs te maken, wat het al is hoor. Ik vind het heerlijk. Zoals vandaag lekker op de fiets vanuit mijn ouders naar het veld om bezig te zijn met voetbal op een goed niveau."

Enorme drive

Op papier is Bakx assistent van hoofdtrainer Kevin Hollander bij JO17. "Al snel was duidelijk dat Istvan geen assistent is", vertelt Hollander. "Hij heeft een enorme drive en heel veel ervaring in het profvoetbal. Hij weet exact hoe hij jongens moet prikkelen om misschien wel de laatste stap richting het profvoetbal te zetten."

Istvan Bakx (r) leidt de training bij JVOZ JO17 (foto: Omroep Zeeland)

Istvan Bakx (Vlissingen, 1986) debuteerde in het profvoetbal bij Sparta Rotterdam in 2005. Daarna keerde hij terug naar het amateurvoetbal om na één seizoen bij Hoek weer als prof aan de slag te gaan bij KV Kortrijk in België. Daar brak hij door en speelde achtereenvolgens voor Genk, FC Den Bosch, Willem II, AGOVV Apeldoorn, opnieuw FC Den Bosch, FC Oss, Go Ahead Eagles en Ajax Cape Town. In 2008 speelde hij één interland voor Jong Oranje. Dat jaar viel Bakx net buiten de selectie voor de Olympische Spelen in Peking.

Waar Bakx over vijf à tien jaar staat als trainer durft hij niet te zeggen. "Ik wil het zo goed mogelijk doen, op een zo hoog mogelijk niveau. Dan denk je aan profvoetbal, maar ik ben nog maar een maand bezig. Zo iets moet groeien en bij je passen. Ik vind het hartstikke leuk, maar ga geen grote uitspraken doen. Ik doe het stapje voor stapje. Dat past het beste bij mij."