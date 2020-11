Vlaamse burgemeester negeert advies noodzakelijk reizen en haalt verse vis in Sluis

Winkelen in Sluis, archieffoto 1 augustus (foto: Omroep Zeeland)

"Hij zou het goede voorbeeld moeten geven," reageerde Lonink in de radio-uitzending bij EenVandaag vanmiddag. "Hij weet als geen ander dat je alleen voor noodzakelijke reizen in Nederland mag komen." Om welke burgemeester het gaat, is niet bekend. De man wilde anoniem blijven.

Intensiever communiceren

Volgens Lonink zijn Belgen normaal van harte welkom in Nederland, maar nu even niet. De voorzitter van de Veiligheidsregio denkt dat Vlamingen nu toch nog in grote getale de grens overkomen omdat ze vaak niet op de hoogte zijn van de regels. "Er gaat iets mis. En daarom hebben we van de week ook afgesproken om intensiever te gaan communiceren."

Volgens de onbekende Vlaamse burgemeester zou het duidelijker zijn wanneer de grens wordt gesloten en er wordt opgetreden. "Het is een feit dat even op en af naar hier om verse vis te kopen geen essentiële verplaatsing is", zegt hij tegen het Nieuwsblad. "Maar als zij die grens sluiten en strenger zijn, dan hebben wij ook geen zin om nog langs te komen. Ik vind dit de verantwoordelijkheid van de Nederlanders."

De Vlaamse burgemeester was lang niet de enige Belg die vandaag voor funshoppen de grens overstak, zag onze verslaggever vandaag in Hulst:

Lees ook: