Goedemorgen! Drugsbende, zorgpremie omhoog en molen

De politie heeft de afgelopen maanden elf verdachten aangehouden in een langlopend onderzoek naar drugshandel. De verdachten zijn tussen de 22 en 47 jaar en komen uit Sluiskil, Terneuzen, Sas van Gent en Deinze in België. De 47-jarige verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Alleen de hoofdverdachte, een 26-jarige man uit Sluiskil, zit nog vast.

CZ verhoogt zorgpremie (foto: ANP)

Zorgverzekeraar CZ verhoogt de premie van de basisverzekering met 8,65 euro per maand. Dat betekent dat je volgend jaar 129,60 euro per maand betaalt. De premiestijging is het gevolg van een combinatie van hogere medicijnprijzen, stijgende lonen in de zorg en de toenemende vergrijzing.

Molen "De Harmonie" in Biervliet uit 1842 (foto: André Vermeulen., Goes)

Bij Molen de Harmonie in Biervliet wordt vanaf vandaag een start gemaakt met een renovatie. De wieken en het staartstuk worden verwijderd. De onderdelen worden opgeslagen in afwachting van restauratie. Wanneer de molen exact gerenoveerd wordt is nog niet bekend.

Dishoek (foto: Tanja van Eenennaam, Dishoek)

Het weer

In de vroege uurtjes trekt een regenzone weg naar Brabant en Zuid-Holland. Van zee komen dan enkele opklaringen. De wind draait naar het zuidwesten en is matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6. Later zijn er overal brede opklaringen en vanmiddag is het droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het droog en vrij helder.