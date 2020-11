Sportschool weer open na corona-uitbraak: 'Dit wil je als ondernemer niet meemaken'

Een deel van die besmettingen is volgens GGD Zeeland terug te leiden naar een sportschool uit de gemeente Sluis. De sportschool van Chris Boeckhout in Breskens. Gisteren ging de sportschool weer open na een quarantaine van tien dagen.

Sportschool in Breskens gaat weer open na quarantaine (foto: ANP)

"Dit wil je als ondernemer niet meemaken", vertelt Boeckhout. Op zaterdagavond 31 oktober kreeg hij twee berichtjes van klanten. Ze waren positief getest op het coronavirus. "De volgende ochtend konden we de meldingen herleiden naar een groepsles. Vervolgens hebben we de andere deelnemers ingelicht. Toen we hoorden dat er meer besmettingen waren in de groep hebben we er gelijk een punt achter gezet, sportschool dicht."

Geen kuchende klanten

Hoe het mis heeft kunnen gaan, is voor Boeckhout moeilijk te zeggen. De sportschool had voorzorgsmaatregelen genomen qua looproutes en het ontsmetten van fitnessapparaten. "Ik heb ook geen kuchende klanten zien binnenkomen." Waarschijnlijk dus iemand die nog niet doorhad dat hij of zij corona bij zich droeg.

Groepslessen nu verboden Op dit moment (4 november 22.00 uur tot en met 18 november) zijn groepslessen verboden. Dat was op het moment dat de sporters in Breskens besmet raakten met het coronavirus - op woensdag 28 oktober - nog niet het geval. Toen waren de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown nog van kracht waarbij groepslessen in de sportschool niet gezien werden als een teamsport.

Gisteren ging de sportschool weer open. "We hadden meer bezoekers dan ik verwacht had", zegt Boeckhout daarover. Hij heeft zich de afgelopen weken sowieso gesteund gevoeld door de gemeenschap en zijn klanten. "We hebben eigenlijk geen negatieve geluiden gehoord van klanten, iedereen was het eens met onze beslissing."

Chris Boeckhout van de sportschool in Breskens

