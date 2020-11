Ouderen in armere wijken mijden straat uit angst voor corona

Bertina Himpens van de Wijkraad Binnenstad/Java Terneuzen loopt door de Jozinastraat: "Hier staan vooral kleinere huisjes. Mensen zijn hier oprecht meer samen. Maar niet in deze tijd. Ze zijn door corona meer geïsoleerd en komen bijna niet op straat waardoor het sociale leven eigenlijk op z'n gat ligt."

Himpens merkt dat veel oudere mensen in de binnenstad bang zijn geworden om besmet te raken. "Sommigen zijn bijna panisch, maar andere mensen hebben er juist lak aan. Die hebben liever corona dan dat ze eenzaam zijn."

Bertina Himpens van de Wijkraad Binnenstad/Java Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Een oplossing weet ze zo snel niet. Alhoewel. "Vroeger stonden hier bankjes voor de huizen. Dat was sociaal, maar tegenwoordig is alles achter gesloten deuren." De bankjes terugzetten is misschien een idee, denkt Himpens, en mensen meer opzoeken. "Maar ja, alles moet op slot dus ik zou het echt niet weten."

Bewoner Tholenstraat in binnenstad van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De wijkraad fungeert soms als de oren en ogen van de gemeente. Signalen van eenzaamheid worden gemeld aan ambtenaren van Terneuzen, maar ook zij moeten thuiswerken, waardoor zij minder contact kunnen leggen in de wijk, aldus Himpens.

Er is veel angst en eenzaamheid bij mensen. Ze tobben over wat ze wel en niet kunnen."" Rob Wiessenhaan, Stichting Wijkraad Middenstad Vlissingen

Ook in het Middengebied in Vlissingen, één van de armste wijken van Zeeland, ziet Rob Wiessenhaan de sociale situatie verslechteren door angst voor corona. Wiessenhaan is voorzitter van de Stichting Wijkraad Middenstad, zoals sommige wijkbewoners hun gebied liever noemen. "Er is veel angst en eenzaamheid bij mensen. Ze tobben over wat ze wel en niet kunnen. Ik ken twee dames die gaan normaal gesproken eens per week samen de stad in. Naar de markt en daarna even ergens een bolus met koffie gebruiken. Maar dat is voorbij, want ze durven niet meer naar buiten. Intriest, dat raakt me persoonlijk."

De wijkraad van het Middengebied is een telefooncirkel gestart, zodat mensen toch contact houden. Verder is er een boodschappendienst in het leven geroepen voor hen die slecht ter been zijn. "We leggen ook huisbezoeken af bij mensen die daar behoefte aan hebben", zegt Rob Wiessenhaan. Vrijwilligers van de wijkraad begeleiden ook mensen naar de huisarts of het ziekenhuis. "Maar dat is al lastiger, want er zijn mensen die vanwege corona bang zijn om naar de dokter te gaan."

Probleem in meer Zeeuwse steden

De verborgen problematiek van ouderen die de deur niet uit durven vanwege angst om besmet te raken met het coronavirus beperkt zich niet tot Terneuzen en Vlissingen. Ook in Goes herkent wethouder Sociale Zaken André van Reest desgevraagd het probleem. En in de Zeeuwse hoofdstad signaleren zowel Welzijn Middelburg als vrijwilligersorganisatie Manteling (mantelzorg) dat ouderen de deur niet meer uitkomen uit angst voor het virus. In beide plaatsten zijn geen cijfers voorhanden en ook is niet bekend in welke wijken het probleem het meest speelt.