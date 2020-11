Twee jaar cel voor veroorzaker ongeluk Kats

Motorrijder om het leven bij ongeluk op Deltaweg (foto: HV Zeeland)

De opgelegde straf is lichter dan de eis die het OM twee weken gelden uitsprak. Als het aan de officier van justitie had gelegen, moest de man drie jaar de cel in.

De rechtbank achtte echter niet bewezen dat de man zijn mobiele telefoon vast had en vond de mate van schuld daardoor ernstig, minder dan wat het OM vond. Verder vond de rechtbank dat de man zeer onvoorzichtig is geweest en is blijven rijden zonder rijbewijs, alsof er niets aan de hand was.

In de rechtbank verklaarde de verdachte twee weken geleden niets van het ongeluk te herinneren. "Ik weet vanaf het moment van rijden uit Wemeldinge en beginstuk Deltaweg, tot ik de klap hoorde, niets meer. Toen ik besefte wat er was gebeurd en dat de motorrijder dood was, ben ik in de bus gaan zitten. Toen heb ik in shock een paar slokken uit een fles wodka genomen. Ik weet van het ongeluk niks meer."

De moeder en zus van het slachtoffer lazen toen een emotionele verklaring voor. "Het blijft stil voor altijd, door jou. Onze zoon was een oprechte, lieve en spontane jongen. Je bent een monster voor ons. Samen zijn is niet meer, dat heb jij ons ontnomen."

