Een uit de kluiten gewassen minibieb: Claudia heeft een tuinhuis vol boeken

Mensen weten Christiaansen inmiddels te vinden en brengen dozen vol boeken naar haar toe. "Elke keer als je een doos binnenkrijgt is het net Kerstmis want je weet nooit wat erin zit", zegt ze. Dan gaat de bel en staat er weer iemand voor de deur. Met de steekkar loopt Christiaansen mee naar de auto en haalt vijf volle bananendozen uit de achterbak. Samen lopen ze naar het tuinhuis waar de donateur haar ogen uitkijkt: "Dit is prachtig! Ik zoek het eerste boek van Kazua Ishiguro, misschien heb ik geluk." Al snel heeft Christiaansen het boek gevonden, maar helaas in de verkeerde taal. "Mevrouw zoekt de Engelse uitvoering en dit is de Nederlandse."

Leuke zoekopdrachten

De vrouw laat haar gegevens achter zodat Christiaansen contact met haar kan opnemen als ze het boek binnenkrijgt. "Het is ontzettend leuk om mensen blij te maken met een boek dat ze al lang zoeken, daar maak ik dan weer een sport van om de titel te vinden." Dagelijks is Christiaansen zo'n twee uur in haar tuinhuis te vinden om boeken uit te zoeken, maar zelf lezen doet ze niet. "Daar kan ik de rust niet voor vinden. Ik weet welke schrijvers welke genres schrijven, maar daar houdt het mee op."

Claudia Christiaansen houdt bij welke boeken ze in haar tuinhuis heeft staan (foto: Omroep Zeeland)

Het tuinhuis is naar eigen zeggen een uit de hand gelopen hobby van Christiaansen die is ontstaan als afleiding tijdens een zware periode. "Ik ben een hele tijd mantelzorger van mijn moeder geweest die een aantal maanden geleden is overleden. Toen was ik gebonden aan huis en op deze manier kon ik dan toch een beetje mijn zinnen verzetten", vertelt Christiaansen.

Daarnaast hecht ze veel waarde aan het hergebruiken van spullen. "Bomen zijn ervoor gekapt dus het is zonde om het weg te gooien. Een ander heeft er misschien weer plezier van dus je slaat twee vliegen in één klap."

Een grotere ruimte?

Christiaansen heeft een wens om uit te wijken naar een grotere ruimte, maar dat mag niet te veel gaan kosten. "Als er een loods of antikraakpand beschikbaar is dan lijkt me dat heel leuk om te combineren met andere recycle producten, maar nu heb ik daar geen directe plannen voor. Daarnaast is dit geen commerciële winkel dus ik kan er niet veel voor betalen. Anders moet ik de boekenprijzen omhoog gooien en dat is juist het mooie aan dit concept. Iedereen moet kunnen lezen die wil lezen. Hoe hoog of laag zijn budget ook is", aldus Christiaansen.